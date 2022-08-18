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社會 社會焦點 保障人權

台人在柬根本行走黃金！老司機曝西港現況　廢豬仔只剩一條路

桃園機場東南亞報到櫃檯人潮減少。柬埔寨、泰國、緬甸、海外詐騙、人蛇集團。（圖／記者游宗樺攝）

▲台人受高薪誘惑遠赴柬埔寨，屢遭囚禁、轉賣，從事詐騙，知情人士曝因台人擁一項超猛技能因此受到「重用」。（資料圖／記者游宗樺攝）

記者黃宥寧／綜合報導

台灣人受高薪誘惑前仆後繼飛到柬埔寨，以為可以賺到一桶金，卻落在詐騙集團手上控制，進行拐騙，若不聽話、想逃便會慘遭毆打、囚禁、轉賣甚至命喪異鄉。不願具名的Hank向《東森新媒體ETtoday》曝，台人在柬埔寨「熱門」原因，也因這項與生俱有技能，能加快順利騙到大陸人財產，讓日進斗金的詐團也狂譽台人根本是「行走黃金」。

在東南亞地區工作許久的Hank指出，有位台灣朋友阿榮（化名）赴柬埔寨金邊當「客服」，但實際上是在做「小額付款」洗錢，月薪達3000元美金，且包吃包住，但因金邊地區消費相當高，買杯可樂就要100元台幣，導致「高薪高物價」根本吃不消，也讓阿榮決定離開金邊赴西港。

「不做詐騙不去西港！」Hank表示，西港百分之90都是詐騙，詐騙手法百百種，有分「狠、溫柔」。他進一步透露例如「快殺」，當中方式有交友裸聊、其中一種是以「找工作」進行詐騙，受害者應徵遊戲測試員，得有門檻，要先存1000至2000元台幣，接著「再見掰掰」接續再騙下個人，也因為這方法需要快、狠、準，因此得聘用很多人，也成柬埔寨詐團缺人原因。

再來就是「金聊」，需花時間培養信任度噓寒問暖，接著以投資話術循序漸誘，當肥羊上鉤，一騙都是上千萬台幣左右。

Hank不諱言說，大肥羊們就是大陸人！他解釋，過去在柬埔寨淘金還是以大陸人居多，他們詐騙國內同胞，但隨著大陸嚴打跨國詐騙，導致陸人赴柬埔寨打工困難度大幅增加，因此會講中文的人才也瞬間少許多，導致詐騙集團就把歪腦筋放在台灣人，也成台灣豬仔在柬埔寨富有價值的因素。

他也表示，阿榮到西港時，詫異發現同事竟有印度人，而且都用google翻譯成中文，就是因為受騙對象就是大陸人、新加坡人等，因此會講中文的人在柬埔寨根本是「行走黃金」；至於販賣器官，他猜測「豬仔」應該是不會詐騙也不會電腦打字等什麼技能都不會，因此成「廢豬仔」，最後只能賣器官。

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