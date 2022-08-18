以為去台灣當代購！大馬嫩妹被賣柬埔寨「當豬仔」　最後訊息曝光

▲國人赴柬埔寨被騙的消息時有耳聞，航警局派出警員在桃園機場進行防詐騙宣導。（圖／記者游宗樺攝）

記者葉睿涵／綜合報導

近日國人遠赴柬埔寨打工，卻遭詐騙與暴力對待的事件頻傳，馬來西亞最近也有網友秀出訊息，揭露他的女友人誤信詐騙集團的「代購騙局」，以為自己要到台灣從事代購工作，實際上卻是被賣到柬埔寨當「豬仔」，至今還被困在當地，回不了家。

綜合當地媒體報導，這名網友指出，他20歲左右的女友人本月在社群軟體上看到招聘廣告，聲稱有業者在徵有興趣飛赴台灣從事代購的女性，並承諾將為應聘者提供機票和住宿，同時還開出馬幣3000令吉（約新台幣2萬元）的工資。

女子不疑有他，便和另一名新加坡女性一同接下了這份工作，2人在本月15日於吉隆坡國際機場與對接窗口會合。抵達機場後，對方給了2女一張從柬埔寨轉機到台灣的機票，於是2人便踏上了前往柬埔寨的旅途。

抵達柬埔寨後，2名女子被告知她們飛往台灣的機票「出了一點問題」，於是她們被轉移到詐騙集團位於當地的宿舍。網友透露，女友人在抵達不久後，就給他發訊息求救，表示她們在柬埔寨被騙了，而且詐騙集團還將她們囚禁在宿舍，網友懷疑，2女可能曾被逼迫從事不法活動。

網友也表示，女友人是因為詐騙集團的招聘廣告提供了逼真的公司名字、代購照片和網站鏈接，才會陷入這場「代購騙局」，豈料卻在抵達柬埔寨後，發現不止她一人被騙，當地宿舍還有其他受害者。

他補充，「我到目前只接到一通她們打來的電話，我和她的家人現在也不敢打給她，只能四處求救，希望有人可以幫助我們，將她平安帶回國，也希望不會再有人上當了」。

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