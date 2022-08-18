陪女友開戶亮 「檢察官」證件　嫩男被識破代價出爐

▲桃園黃姓男子去年11月間陪同女友到銀行，出示最高檢察署檢察官識別證，被行員當場識破報警處理。（資料照／記者沈繼昌翻攝，下同）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市黃姓男子去年11月間陪同女友到楊梅銀行開戶，警衛詢問時，黃男出示最高檢察署檢察官證件還強調自己是檢察官，但因黃男看起來僅20歲出頭當場被識破，警衛通知警方到場，員警當場將黃男壓制送辦；桃園地院審訊時，黃男坦承犯案，辯稱嚮往司法官工作才犯案。法官審結依行使偽造特種文書罪判處拘役50天、緩刑2年，須向公庫支付3萬元，還可上訴。

檢警調查，24歲的黃姓男子去年11月24日中午陪同女友到楊梅區玉山銀行要開戶，行員詢問黃男職業時，黃向行員自稱其為檢察官，還出示最高檢察署檢察官證件，銀行保全人員直覺有異報警處理，楊梅警方立即趕到銀行，將黃男壓制並查扣偽造之檢察官職務證。桃檢複訊時，黃坦承犯行，檢方依偽造特種文書罪嫌將黃男提起公訴。

桃園地院審理時，黃男坦承犯行，辯稱因嚮往司法官工作，曾參加過司法官特考但未考上，才偽造檢察官證件過癮；法官審酌黃男僅因嚮往當公務員感覺，為表示其優越感，竟公然冒用檢察官徽章、官銜與行使偽造檢察官職務證之特種文書，守法觀念欠缺，惟念黃未以此等行使偽造特種文書等手段，從事其他不法行為，且犯後坦承犯行，態度尚可，審結依行使偽造特種文書罪判處拘役50天、緩刑2年，並須向公庫支付3萬元，本案還可上訴。

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