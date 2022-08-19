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女遭鯊魚攻擊！8歲孫目睹她被咬爛手臂縫百針　同地點又1人被咬

記者李振慧／綜合報導

美國南卡羅萊納州默特爾比奇海灘(Myrtle Beach)一天傳出2起鯊魚攻擊案，到當地度假的女遊客凱倫(Karren Sites)，與8歲孫子海中遊玩時突然遭鯊魚咬住，手臂被咬爛嚴重受傷，沒想到才相隔幾小時，又有另外一人在同地點被咬傷，引發關注。

來自賓州匹茲堡的凱倫，18日下午與8歲孫子布萊恩(Brian)在水深只到腰部的淺水區玩耍時，突然手臂感到一陣劇痛，她表示，「我突然感覺到手臂好像被什麼東西咬了，很痛，一看竟然是一條鯊魚」。

布萊恩當時距離凱倫僅3公尺，他表示，「之前完全沒發現附近有鯊魚，鯊魚突然就出現，我只看到鯊魚的尾巴，瞬間她就被咬了」，凱倫後來被緊急送醫接受手術，嚴重傷勢讓她縫了好幾百針。

當地媒體指出，同一地點幾小時後又發生第二起鯊魚攻擊案件，目前無法得知是否是同一條鯊魚所為。專家提醒，每年這個時期最好不要清晨或黃昏後在海邊遊玩，以免遭到覓食鯊魚攻擊。

▼當地近來頻傳鯊魚攻擊事件。（圖／示意圖／達志影像）

▲▼鯊魚。（圖／達志影像／示意圖）

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