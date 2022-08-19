27歲鮮肉約炮「愛上74歲嬤」！網曬超甜接吻照　決定直接娶回家

▲27歲的奧布里上網約炮結果愛上74歲阿嬤詹金斯。（圖／翻攝自IG／devaughnfirebornstarchild）



記者張方瑀／綜合報導

美國27歲男子奧布里去年離婚後，開始在交友軟體上尋找伴侶，結果他就遇見了高齡74歲的詹金斯。兩人一開始僅維持炮友關係，但最後發展成一段忘年戀情，兩人交往一年多之後決定結婚。奧布里說，「雖然她有時會讓我想起自己的阿嬤，但這不減我對她的愛。」

根據《每日郵報》報導，奧布里（Devaughn Aubrey）在2021年透過交友軟體認識了74歲的詹金斯（Kathi Jenkins），他第一眼就被對方「豐滿雙胸」的照片吸引，後來兩人一開始維持著炮友的關係，但隨著相處時間變多，兩人開始萌生愛意，最後在交往一年多之後決定結婚。不過，兩人年紀差了47歲，也引來許多異樣眼光。

▲兩人雖然相差47歲但仍決定結婚。（圖／翻攝自IG／devaughnfirebornstarchild）



奧布里說，詹金斯過去從未結過婚，但交往過很多任伴侶，擁有4名子女，還有13個孫子、36個曾孫，甚至還有1名玄孫，「詹金斯對我來說太完美了，她生活經驗豐富，我們也從不吵架。」但年紀差距帶來的障礙還是有的，奧布里坦承，「雖然她有時會讓我想起自己的阿嬤，但這不減我對她的愛，那些助行器完全不是問題。」

奧布里接受訪問時，嘴裡滿是對詹金斯的誇讚，「她的臉真的太美，尤其眼睛真的很漂亮，很吸引人，還有她的身材也非常性感。」回憶起他們第一次見面的場景，奧布里說，一切都是詹金斯主動，「我到她家時，她已經在床上等我了，她穿著紅色的絲質睡衣，聞起來非常香。」

奧布里說，許多人批評他們的關係，「因為年齡的差距，有些人會覺得應該是詹金斯很有錢，而我只是貪圖財產而已，但事實完全不是如此。」現在兩人已經交換訂婚戒指，正在積極準備婚禮中，詹金斯也說這是她談過最美好的一段戀情，「希望我們能快樂地度過餘生。」

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