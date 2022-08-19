情侶好心幫助受困女！男大生下車反被殺　5歲童持霰彈槍埋伏林地

▲男子下車幫助受困女子，卻在女友面前被擊斃。（圖／翻攝自募款網站GoFundMe）

記者李振慧／綜合報導

美國阿拉巴馬州近來發生一起駭人命案，22歲男子亞當(Adam Simjee)與20歲女友米凱拉(Mikhayla Paulus)行駛在偏僻公路時，遇見一名需要幫助的女子，他們好心下車幫忙，卻反遭對方持槍搶劫，亞當最後身中多槍，在女友面前被槍殺。

在佛州就讀大學的亞當與米凱拉，近來一同開車到阿拉巴馬州公路旅行，18日前往當地國家森林公園Talladega National Forest途中，因為下車幫助路邊女子雅思敏(Yasmine Hider)，慘遭對方持槍挾持走進森林中。

警方表示，2人遭到挾持時，亞當突然掏出藏在身上的槍反擊，雙方隨即展開交火，雖然成功讓凶嫌中槍，他仍被對方擊斃，米凱拉則幸運沒有受傷，員警趕到現場後，將中槍的凶嫌逮捕送醫，並在距離案發現場1公里內找到她所窩藏的營地，逮捕到36歲同夥平金斯(Krystal Diane Pinkins)，現場還有一名持上膛霰彈槍的5歲孩童。

米凱拉表示，她和男友下車幫助雅思敏不久，對方就突然索取他們的銀行帳號，大讚男友是真正的英雄，因為是男友救了她的命。目前雅思敏與平金斯被指控一項謀殺、兩項綁架與兩項搶劫罪，男童則被送到社會福利機構中。