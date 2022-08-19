　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

川普政府官員：美中10年內恐開戰　但美國防工業沒準備好

▲裴洛西訪台讓台海的緊張局勢再次升級。（示意圖／路透）

▲ 裴洛西訪台使台海緊張局勢升級。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西訪台使台海情勢升溫，美中對峙加深，川普政府時期國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）及白宮國安會幕僚長格雷（Alexander Gray）指出，裴洛西此行突顯局勢急迫性，美中戰爭可能在10年內爆發，但美國國防工業還沒準備好和中國開戰。

柯伯吉和格雷投書《華爾街日報》指出，烏俄戰爭應該警醒華府，美國國防工業無法為美軍提供足夠武器，以應對與中國等大國的長期常規衝突。送往烏克蘭的刺針（Stinger）與標槍（Javelin）飛彈生產線已經到達產能極限，關鍵零件產量無法滿足需求。

川普政府2018年盤點國防工業10個風險模式，發現近300個重大差距，包括對外國供應商的依賴，可能直接削弱美軍應對重大戰爭的能力。造成這些差距的因素有很多，包括國內製造業普遍衰退、他國掠奪性工業政策等。無論原因為何，他們都認為現狀極其危險。

▲▼中國人民解放軍東部戰區軍演。（圖／路透）

▲ 解放軍在台灣周圍海域演習。（圖／路透）

二人指出，美中戰爭可能即將爆發，一旦開打就會是長期戰爭，美國需要一支有持久性、可修復性及補給性的頂級軍隊，才能產生震懾效果及在戰爭中獲勝。圍繞台灣的衝突將消耗大量美國資源，若想取得優勢，美國國防工業需加強空中、海上、太空及關鍵彈藥即時補給的基礎。

美軍太平洋艦隊作戰區域僅剩下2家海軍造船廠和不到20個乾塢，遠低於海軍需求。且用於維修船舶及建造港口的港口起重機大多在國外製造，通常來自中國。一旦戰爭爆發，美國海軍將很難修理船隻。

另一項令人擔憂的問題就是美軍穿越太平洋的「殘酷距離」（tyranny of Distance）所需的後勤保障，由於民用商船幾乎僅用於國內運輸，加上建造新船的基礎設施有限，僅靠少數補給艦支持海軍作戰，將使美國在跨太平洋衝突中面臨嚴重困難。

他們認為，裴洛西訪台突顯局勢緊迫，戰爭可能在10年內爆發，美國必須做好準備，若沒有能夠快速生產及維修的國防工業基地，美軍將淪為一支只能打完第一節比賽的足球隊。為補足這項弱點，政府與國會必須立即進行針對性投資，集中空中、海上、太空及彈藥產能，包括民營及國營造船廠、維修及相關基礎設施，更呼籲私人企業一起動員應對挑戰。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》

►安全又聰明的「指靜脈智慧保險箱」8990元！存放貴重物品最方便

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

ET快訊
她控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」
人氣手搖飲「買1送1」來了　限時8天
直播妹掀背心「忘了裡面沒穿」　雙球彈出崩潰了
鳳飛飛逝世10週年　「最深愛的男人」首度露面了！
上班水喝太少！茶、咖啡越喝越渴　營養師揭妙招
快訊／竹科大廠高階主管「在家種大麻」　用心研究每天強光照射
震撼彈！羅力要離隊　富邦悍將改找新洋砲

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美國黃石國家公園中發現斷腳！　深淵池美景藏60度高溫危險

樂天加速撤離中國市場！韓系美妝將閉店50%　目標轉向北美、東南亞

西班牙乾旱到「巨石陣」再現　巴黎暴雨地鐵淹沒

「豬仔」求助下場更慘！10男1女慘遭凌虐爆血　最年輕僅18歲

疫苗併發症致死再+1！男星打完AZ災難性腦損傷　頭痛癲癇送院不治

游泳回家後慘死！男童在河裡感染「恐怖噬腦蟲」　鼻子吸入奪命

安置畫面曝！賭場豬仔「還原逃命過程」：約好集體狂奔逃回越南

日本新增26萬例「創歷史新高」！　19地區確診數破紀錄

抗疫成功！金正恩親自感謝　北韓士兵「整排哭爆」畫面曝光

被信任好友設局拐騙！12歲少女遭3男性侵　她還全程在場觀看

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

孩童鞋子意外掉進圍欄 暖心大象竟幫撿起歸還

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

美國黃石國家公園中發現斷腳！　深淵池美景藏60度高溫危險

樂天加速撤離中國市場！韓系美妝將閉店50%　目標轉向北美、東南亞

西班牙乾旱到「巨石陣」再現　巴黎暴雨地鐵淹沒

「豬仔」求助下場更慘！10男1女慘遭凌虐爆血　最年輕僅18歲

疫苗併發症致死再+1！男星打完AZ災難性腦損傷　頭痛癲癇送院不治

游泳回家後慘死！男童在河裡感染「恐怖噬腦蟲」　鼻子吸入奪命

安置畫面曝！賭場豬仔「還原逃命過程」：約好集體狂奔逃回越南

日本新增26萬例「創歷史新高」！　19地區確診數破紀錄

抗疫成功！金正恩親自感謝　北韓士兵「整排哭爆」畫面曝光

被信任好友設局拐騙！12歲少女遭3男性侵　她還全程在場觀看

監所有愛超越障礙　基隆看守所推收容人「出所安置服務」

泰國押返2人蛇下場曝！極惡幹部帶豬仔團移轉陣地　檢聲請羈押

告白女控遭SM硬上6次拍性愛片　真相竟是「剩女的復仇」下場曝

「美國隊長」早就不是處男了！浩克說溜嘴　本尊道歉：我是被逼的

爸爸曾與《超人力霸王》有淵源　齋藤工拿到劇本震驚蓋上

許富凱無奈宣布壞消息　嘆：計畫趕不上變化

友達34吋曲面AmLED顯示面板奪中科創新獎　減少殘影、卡頓頻率

天津台博會20日舉辦　鼎泰豐、統一等上百台企參與

帥兒英勇衝火海救人　方馨門外心急呼喚：快回來

陳怡珍關心自備環保杯優惠政策　請環保局加強宣導

地表最強！賣淫模特兒外型完美　露點喬奶讓警方好害羞

國際熱門新聞

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

賭場豬仔跳河「水面全是人頭」！40人游回越南

女童好奇碰燈箱慘死！同伴摸她一下也倒地

安倍國葬官大玩10P雜交趴！爽貼全裸AV女優壞壞

被表哥騙到柬埔寨遭性侵！他回國1年還在哭

27歲鮮肉約炮「愛上74歲嬤」決定娶回家

以為去台灣當代購！大馬嫩妹被賣柬埔寨

機師千米高空突然無傘跳機身亡

慘被鱷魚「咬掉半張臉」！他削頭骨續命

情侶好心幫助受困女　男卻在森林被擊斃

台灣代購也是柬埔寨詐騙　2女淪豬仔

木乃伊獻祭　20具乾屍詭異交疊

美20歲大學生買這檔股票　1個月賺33億元

更多熱門

相關新聞

性侵犯闖女兒房間脫褲　勇媽肉身擊退

性侵犯闖女兒房間脫褲　勇媽肉身擊退

美國亞利桑那州一名12歲女童凌晨在家醒來時，發現一名性侵犯竟然在她房間，幸好媽媽霍根(Mayla Hogan)及時發現，雙方一陣扭打之下，成功把性侵犯擊退。警方後來逮捕到犯案的54歲男子比爾德(Lloyd Beard)，他是一名3級性犯罪者，上周才剛被警方登記在案。

慘被鱷魚「咬掉半張臉」！他削頭骨續命

慘被鱷魚「咬掉半張臉」！他削頭骨續命

情侶好心幫助受困女　男卻在森林被擊斃

情侶好心幫助受困女　男卻在森林被擊斃

沒來台海！雷根號返母港　最新路徑圖曝光

沒來台海！雷根號返母港　最新路徑圖曝光

俄羅斯境內軍火庫起火　空軍基地爆炸

俄羅斯境內軍火庫起火　空軍基地爆炸

關鍵字：

國際軍武北美要聞

讀者迴響

熱門新聞

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

柬埔寨賭場囚禁　「60豬仔」破門竄出暴動畫面曝

客機高空失聯！竟因「2機師睡死」忘記降落

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

心碎！　艾成媽親筆信曝光

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

外交部「3月新聞稿」被挖出　他愣：真誇張

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

「心機高中生」成小蛇頭　拐騙2好友飛柬埔寨

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面