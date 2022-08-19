川普政府官員：美中10年內恐開戰　但美國防工業沒準備好

▲ 裴洛西訪台使台海緊張局勢升級。（示意圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國眾議院議長裴洛西訪台使台海情勢升溫，美中對峙加深，川普政府時期國防部副助理部長柯伯吉（Elbridge Colby）及白宮國安會幕僚長格雷（Alexander Gray）指出，裴洛西此行突顯局勢急迫性，美中戰爭可能在10年內爆發，但美國國防工業還沒準備好和中國開戰。

柯伯吉和格雷投書《華爾街日報》指出，烏俄戰爭應該警醒華府，美國國防工業無法為美軍提供足夠武器，以應對與中國等大國的長期常規衝突。送往烏克蘭的刺針（Stinger）與標槍（Javelin）飛彈生產線已經到達產能極限，關鍵零件產量無法滿足需求。

川普政府2018年盤點國防工業10個風險模式，發現近300個重大差距，包括對外國供應商的依賴，可能直接削弱美軍應對重大戰爭的能力。造成這些差距的因素有很多，包括國內製造業普遍衰退、他國掠奪性工業政策等。無論原因為何，他們都認為現狀極其危險。

▲ 解放軍在台灣周圍海域演習。（圖／路透）

二人指出，美中戰爭可能即將爆發，一旦開打就會是長期戰爭，美國需要一支有持久性、可修復性及補給性的頂級軍隊，才能產生震懾效果及在戰爭中獲勝。圍繞台灣的衝突將消耗大量美國資源，若想取得優勢，美國國防工業需加強空中、海上、太空及關鍵彈藥即時補給的基礎。

美軍太平洋艦隊作戰區域僅剩下2家海軍造船廠和不到20個乾塢，遠低於海軍需求。且用於維修船舶及建造港口的港口起重機大多在國外製造，通常來自中國。一旦戰爭爆發，美國海軍將很難修理船隻。

另一項令人擔憂的問題就是美軍穿越太平洋的「殘酷距離」（tyranny of Distance）所需的後勤保障，由於民用商船幾乎僅用於國內運輸，加上建造新船的基礎設施有限，僅靠少數補給艦支持海軍作戰，將使美國在跨太平洋衝突中面臨嚴重困難。

他們認為，裴洛西訪台突顯局勢緊迫，戰爭可能在10年內爆發，美國必須做好準備，若沒有能夠快速生產及維修的國防工業基地，美軍將淪為一支只能打完第一節比賽的足球隊。為補足這項弱點，政府與國會必須立即進行針對性投資，集中空中、海上、太空及彈藥產能，包括民營及國營造船廠、維修及相關基礎設施，更呼籲私人企業一起動員應對挑戰。

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