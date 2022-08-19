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疫苗併發症致死再+1！男星打完AZ災難性腦損傷　頭痛癲癇送院不治

▲▼英國搖滾歌手錫安在接種首劑AZ疫苗後出現嚴重併發症病逝。（圖／翻攝自Facebook／Lord Zion）

▲英國搖滾歌手錫安在接種首劑AZ疫苗後出現嚴重併發症病逝。（圖／翻攝自Facebook／Lord Zion）

記者葉睿涵／編譯

英國法庭證實，去年因「災難性腦損傷」病逝的搖滾男歌手錫安（Zion），死因與接種AZ疫苗後引發嚴重的罕見併發症有關，他在接種了首劑AZ疫苗後，出現持續性頭痛、癲癇、血栓、腦出血等症狀，最終在5月19日宣告不治。

據《每日郵報》報導，48歲的錫安在去年5月接種了首劑AZ新冠疫苗；8天後，他出現持續性頭痛的症狀，身體非常不舒服，於是他的未婚妻思皮特（Vikki Spit）立即撥打求救電話，但醫護人員卻堅持錫安的頭痛與疫苗無關，認為錫安無需到醫院接受治療。

5月17日，已頭痛多日的錫安癲癇發作，於是救護車立即將他送到醫院。錫安的主治醫師霍利曼（Damian Holliman）透露，錫安抵達醫院時，他2邊的瞳孔都已經對光線沒有反應，腦部也因出血腫脹不堪，於是院方決定緊急為他動手術。

錫安在2021年5月19日不敵病魔，被宣告不治。由於調查發現，錫安過去的病史不多，而且還出現了嚴重的罕見併發症，因此當霍利曼被問及是否認為錫安的死與AZ疫苗引發的併發症有關時表示，「我沒有任何理由認為是其他原因，他的血栓與AZ疫苗有極大關係。」

高級法醫與另2名醫學專家也與霍利曼的看法相似，同時也提出證據，認為錫安是在接種疫苗後才出現罕見的併發症死去，而且任何醫療措施「幾乎無法改變這個悲劇性的結果」。

未婚妻思皮特表示，錫安是因為想保護自己和他人，所以才決定接受施打AZ疫苗，「我們聽說了年輕人接種AZ可能引發嚴重後遺症的事，但錫安並不屬於那個年齡段，所以我們沒有多想，沒想到卻發生了如此可怕的事。我們原本打算在4月結婚，但婚禮卻因為疫情延期，我現在非常後悔」。

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