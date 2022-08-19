最強外送！雪霸油婆蘭山屋動工　直升機吊掛挖土機上雪山畫面曝

記者白珈陽／台中報導

「您訂購的挖土機已經抵達，請準備領取！」我國內政部18日於臉書發文指出，雪霸國家公園「油婆蘭山屋」已正式開工，為此，聯合空勤總隊及陸軍航空特戰指揮部，出動8架直升機將25噸的建材吊掛上山，其中包含一台挖土機，震撼的畫面，引發不少網友討論。

▲雪霸國家公園「油婆蘭山屋」正式開工，空勤總隊出動直升機吊掛挖土機上山，震撼畫面引發網友討論。（圖／截取自內政部臉書）

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內政部貼文表示，在台灣第二高的雪山上，總共有6條稜脈，其中「雪劍線」起伏相當劇烈，是非常艱難的路線，考驗著山友的意志，不過山中除了缺乏良好營地，也沒有任何一座山屋。

本次雪霸國家公園管理處配合開放山林政策，除了選定「雪劍線」的油婆蘭外，也在「志佳陽線」的瓢簞營地準備各興建一座避難山屋。

由於路線困難，無法依靠人力將建材運上山，故特別請「空中勤務總隊」及「陸軍航空特戰指揮部」共同合作，將25噸的建材吊掛上山，其中更包含了一台數噸重的挖土機。預計8月底油婆蘭山屋就可組裝完成；瓢簞的避難山屋預計9月開始吊掛建材，預計11月中旬完成，屆時兩處山屋全面開放供山友使用。

▲直升機吊掛挖土機畫面。（圖／截取自內政部臉書）

空勤總隊大隊長林國強表示，隊部在8月1至5日執行油婆蘭山屋建材吊掛，共有8架次直升機、吊掛30件物品，其中包含一台挖土機，任務圓滿順利。