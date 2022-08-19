高中生小人蛇也被騙！32萬仲介費全沒拿到手　害2麻吉慘淪豬仔

▲檢察官訊後依涉案節待釐清請回林男 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東檢警偵辦林姓男子涉嫌仲介鄭姓同學及陳姓玩伴到柬埔寨案，警方依「意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪」移送屏東地檢署偵辦，檢方訊後，以他涉案程度待釐清請回，檢警積極追查替陳男等2人購買機票藏鏡人到案，擴大溯源追查幕後集團。

▲東港分局副分局長吳思勤。

警方表示，經查犯嫌18歲林男與陳男係小時玩伴，另與鄭男（18歲）係同學關係，林男於今年6月時，接獲通訊軟體IG之陌生網友留言訊息，向其表示前往柬埔寨打工非常輕鬆，如邀約1人可獲得美金6000元的酬庸，所以林男即邀約陳男與鄭男3人欲一起前往柬埔寨，於出國前林男因吵架而臨時未一起出國，只有陳男及鄭男2人出國，另原陌生網友答應之仲介酬庸也未交付林男。

檢警調閱銀行帳冊及通訊等資料，發現林男說話屬實，「從頭到尾根本未拿到一毛錢，也未經手相關作業」，檢方訊後以涉案情節待釐清請回，追查幕後「阿文」集團分子到案，全力偵辦。

由於林男5月底找到同學也是從小玩伴鄭男，當時他還在高中讀書尚未業，鄭男再找陳男一起去，原本他要一起去，後來與陳男吵架就不想去，警方追問兩人吵架原因，他不講，檢警認為是故意吵架脫團，這部分也待釐清。

東港警分局長張世儒呼籲鄉親注意，現今網路科技發達，各類詐騙手法持續翻新，希望國人面對網路傳送高薪、包吃包住、工作輕鬆等高誘惑訊息或高獲利、穩賺不賠等誘騙投資訊息時，要特別提高警覺，小心求證才不會人財兩失。