　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍委赴柬救人與航警爆「搶人」爭執　王定宇：阻擾辦案真是夠了

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷日前到柬埔寨救回一名受騙的國人，18日下午返回桃園機場，卻因航空警察要帶走受騙國人，雙方「搶人」在機場爆發爭執。對此，民進黨立委王定宇19日表示，吳斯懷質疑航警現場搶人拉績效，但偵辦刑事案件是警方的職責，本來就該第一時間掌握，批評3藍委「阻擾辦案真的是夠了」。

▲▼在台烏克蘭人在自由廣場前集結，民進黨立委王定宇、副秘書長林飛帆與無黨籍立委林昶佐到場聲援。（圖／記者周宸亘攝）

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者周宸亘攝）

▲國民黨籍立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷救出柬補債受困台人返國，卻與航警發生爭執，航警局晚間說明原由。（圖／記者張君豪翻攝）

▲立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷救出柬補債受困台人返國，與航警發生爭執。（資料照／記者張君豪翻攝）

航空警察局後說明，3名立法委員在柬埔寨接返1名遭詐騙的被害人入境，航警局獲訊後，基於被害人家屬已向屏東縣警察局東港分局報案，為保護被害人安全，並為了解被害人受騙經過、偵辦該人口販運集團不法行為，才由航警局長率員警前往登機門等候帶案。

王定宇今天表示，這幾位國民黨委員自己用「救」這個字眼，這位19歲男子就不是一般旅客，可能是犯罪受害者或是關係人，也是這些藍委自己通知媒體周知的，不是嗎？

王定宇說，所以不管這位19歲男子是受害者或是關係人，警方本來就該第一時間掌握，越早掌握不就是可以救越多人嗎！而且之前台灣政府和泰國警方合作救回9位台灣人，不就是經由偵訊而發現其中一位就是人蛇誘騙集團成員嗎？

王定宇批評，當檢警、外交部與相關國家合作，也在境外查獲數起犯罪集團並營救國人，這部分非常困難卻也有成果，而且因為涉及他國而必須低調；在國內透過源頭偵辦打擊犯罪集團、多管道宣導阻攔，例如機場舉牌只是眾多方式之一，這些藍紅人士故意不提柬埔寨案件涉及中國一帶一路、中國和台灣黑幫合作、受害者有的是明知參與詐騙集團等，卻只攻擊台灣政府，利用人命提取政治紅利，如今還阻擾辦案，真的是夠了！
 

►全國第一!回購率超高! 三花5片式平口褲!超耐穿!

►用「鮮食肉片」寵愛狗狗！10包599元太划算

ET快訊
快訊／坑殺勞動基金貪2.7億　前勞動部貪官游迺文重判9年
「60豬仔」破門竄出跳河逃命！　恐怖暴動畫面曝
男女警開擴音「戲弄拐杖阿公」！　各遭記過處分
2女手持「飛金邊單程機票」！航警苦勸…起飛前一刻想通了
擬「一人確診停課3天」！　中小學最新停課方案曝
國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光
達人曝2檔ETF「除息後便宜買」　比官股銀更誘人
都是青春裡的人！　王心凌合體「2台灣男神」網暴動：是神仙組合
「台版藍可兒」電梯脫衣鞋消失　14年後現場曝！住戶：去另個時

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光

藍委赴柬救人與航警爆「搶人」爭執　王定宇：阻擾辦案真是夠了

徐榛蔚遲到「玉里豐年祭」2小時還趕人　Kolas酸：沒有永遠的王

才說「勿以訛傳訛、誤導國人」　外交部大轉彎：感謝Bump熱心救援

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

艾成大馬家人抵台送兒最後一程　牧師悲「是意外」...教會：24小時陪伴王瞳

女兒不想吃飯用奶音撒嬌　狂喊「我愛你」爸被攻陷

超諷刺！心存善念不害人　得知女兒是人蛇首腦淚崩

台鐵惡霸男帶兒硬佔位　嗆列車長「妳惹不起」

《披荊斬棘2》官宣！台灣7男星參戰　黃義達回歸…和潘瑋柏、任賢齊飆歌

藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光

藍委赴柬救人與航警爆「搶人」爭執　王定宇：阻擾辦案真是夠了

徐榛蔚遲到「玉里豐年祭」2小時還趕人　Kolas酸：沒有永遠的王

才說「勿以訛傳訛、誤導國人」　外交部大轉彎：感謝Bump熱心救援

「航警局未說過要帶人去偵查」　洪孟楷：民進黨帶風向真噁心

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

航警局指藍委阻撓偵辦柬埔寨案　吳斯懷7點聲明反批：現場搶人拉績效？

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

趙少康盼兩岸保持交流　「擋武統的效果比幾千億國防預算有用」

去花蓮要吃什麼？精選26間餐廳　道地小吃、人氣美食一次攻略

狗狗受困「152公尺深洞穴」2個月　探險團隊花90分鐘成功營救

「反政府的鄉民在想什麼？」醫1比喻挺外交部：找網紅是病急亂投醫

等換心臟1年多「男子到院發黑猝死」　醫曝救命過程：他活過來了

官商勾結炒股坑殺勞動基金　前勞動部貪官游迺文貪污重判9年

台南市全方位攔阻海外求職詐騙　全力打擊柬埔寨人蛇

港人遭詐困緬甸園區：「豬仔」生涯4個月「命在營內連螞蟻都不如」

奧迪「東部首座快充站」啟用　直流180kW、車主還有7折優惠

子瑜「中空裝躺沙發」誘人腰臀線畢露！志效邪惡視角公開新造型

藍委柬埔寨救人「被搶業績」　王浩宇2點怒嗆：硬帶闖關太離譜

新竹縣政議題調查

身為新竹縣民，您對新竹縣政有什麼想法？《ETtoday新聞雲》邀請您一起來發表意見，讓您的聲音被聽見！填答完成者將有機會獲得全家100元禮物卡乙張，同時您所填答的意見僅供整體分析使用，不會外流，..

工人踩空「鋼筋貫穿大腿」　同事用砂輪機切割急送醫

政治熱門新聞

才說「勿以訛傳訛」　外交部轉彎：感謝Bump熱心救援

3藍委送被害人抵台　警疑「搶人」

吳斯懷7點聲明：現場搶人拉績效？

Kolas控徐榛蔚遲到2小時入場還趕人

他曝九合一大選決戰關鍵：藍綠拚六都過半　民眾黨一縣市最有機會

駁航警局　洪孟楷：他們從未說過要帶人去偵查

老翁悶死照顧50年腦麻女兒將入獄！民團盼特赦　總統府：審慎研究

大數據預測九合一「國民黨拿17縣市」　六都有2處將變天

陳建仁「月領30萬」輔選到處跑　她曬行事曆：不用上班？

國軍「近距離」監控054A型共艦！　第一線畫面首曝光

林佳龍、卓冠廷鶯歌說明會號召千人　16里長到場挺「換人做做看」

葉元之怒批林佳龍：格調遠遠不如姚文智

十大「正妹參選人」一次看　最高顏值里長陳紫渝竟沒上榜

藍委赴柬救人與航警爆爭執　王定宇：阻擾辦案真是夠了

更多熱門

相關新聞

藍委救回19歲男幕後人蛇現形　竟是高中同學操盤

藍委救回19歲男幕後人蛇現形　竟是高中同學操盤

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷18日以國會外交名義前往柬埔寨，救回一名被賣到柬埔寨的19歲男子，屏東縣警方獲悉陳男安全無虞後，立即逮捕涉嫌仲介他到柬埔寨的林姓男子到案，訊後依後依刑法「意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪」移送屏東地檢署偵辦，目前仍續清查被詐人數，擴大溯源追查幕後集團。

駁航警局　洪孟楷：他們從未說過要帶人去偵查

駁航警局　洪孟楷：他們從未說過要帶人去偵查

吳斯懷7點聲明：現場搶人拉績效？

吳斯懷7點聲明：現場搶人拉績效？

瞞家人台中做保全…玩伴下落不明

瞞家人台中做保全…玩伴下落不明

藍委救人返台怒轟　航警局回應了

藍委救人返台怒轟　航警局回應了

關鍵字：

王定宇洪孟楷吳斯懷鄭正鈐

讀者迴響

熱門新聞

爸媽過世留44萬！銀行堅持本人領

女兒在南科工作　被騙去柬埔寨「失聯6個月」

王瞳開口了　教友曝艾成夫妻婚後互動

艾成墜樓扶手凹、地磚破　王瞳恐面臨求償修復

才2天就外流！閃亮亮含淚問「為甚麼？」　網超心疼

余苑綺手比「讓我走」網心疼　醫：放手是最後的愛

艾成母昔親筆信曝　挺身為王瞳擋槍

說好開房錢AA分「男友竟欺騙」！妹子怒：我付全額

守候余苑綺！余祥銓晚間「又趕回醫院」　女友一路陪同

颱風雛形誕生　預報曝：台灣在射程

女女配偶被騙赴柬　做到流產仍要上工

台男赴柬埔寨遭退貨！雙腳被被痛打潰爛

台版藍可兒脫衣鞋消失　14年後現場曝

轟Bump憑什麼罵外交部　她被掀民進黨背景秒刪文

他開雪山隧道！洞口前「疏忽1規定」慘噴3000元

更多

最夯影音

更多
丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...

丁寧心疼王瞳「不知有多痛苦」　盼保護她：善待還活著的這一個人...
余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

余苑綺手比「讓我走」余天淚崩：好殘忍 李亞萍痛哭「我苦命的女兒」

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

丟丟妹大讚郭靜鮑魚　「國中聽《下一個天亮》」曝年齡差距

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

余苑綺經紀人緊張證實「狀況不樂觀」　全家直奔醫院…余祥銓急取消通告

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

20多人飛柬埔寨參加比賽　航警：為國爭光！祝你們成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面