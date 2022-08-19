藍委赴柬救人與航警爆「搶人」爭執　王定宇：阻擾辦案真是夠了

記者呂晏慈／台北報導

國民黨立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷日前到柬埔寨救回一名受騙的國人，18日下午返回桃園機場，卻因航空警察要帶走受騙國人，雙方「搶人」在機場爆發爭執。對此，民進黨立委王定宇19日表示，吳斯懷質疑航警現場搶人拉績效，但偵辦刑事案件是警方的職責，本來就該第一時間掌握，批評3藍委「阻擾辦案真的是夠了」。

▲民進黨立委王定宇。（資料照／記者周宸亘攝）

▲立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷救出柬補債受困台人返國，與航警發生爭執。（資料照／記者張君豪翻攝）

航空警察局後說明，3名立法委員在柬埔寨接返1名遭詐騙的被害人入境，航警局獲訊後，基於被害人家屬已向屏東縣警察局東港分局報案，為保護被害人安全，並為了解被害人受騙經過、偵辦該人口販運集團不法行為，才由航警局長率員警前往登機門等候帶案。

王定宇今天表示，這幾位國民黨委員自己用「救」這個字眼，這位19歲男子就不是一般旅客，可能是犯罪受害者或是關係人，也是這些藍委自己通知媒體周知的，不是嗎？

王定宇說，所以不管這位19歲男子是受害者或是關係人，警方本來就該第一時間掌握，越早掌握不就是可以救越多人嗎！而且之前台灣政府和泰國警方合作救回9位台灣人，不就是經由偵訊而發現其中一位就是人蛇誘騙集團成員嗎？

王定宇批評，當檢警、外交部與相關國家合作，也在境外查獲數起犯罪集團並營救國人，這部分非常困難卻也有成果，而且因為涉及他國而必須低調；在國內透過源頭偵辦打擊犯罪集團、多管道宣導阻攔，例如機場舉牌只是眾多方式之一，這些藍紅人士故意不提柬埔寨案件涉及中國一帶一路、中國和台灣黑幫合作、受害者有的是明知參與詐騙集團等，卻只攻擊台灣政府，利用人命提取政治紅利，如今還阻擾辦案，真的是夠了！

