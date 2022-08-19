藍委救回19歲男幕後人蛇現形！竟是高中同學操盤　還有1人失聯

記者陳崑福／屏東報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷18日以國會外交名義前往柬埔寨，救回一名被賣到柬埔寨的19歲男子，屏東縣警方獲悉陳男安全無虞後，立即逮捕涉嫌仲介他到柬埔寨的林姓男子到案，訊後依後依刑法「意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪」移送屏東地檢署偵辦，目前仍續清查被詐人數，擴大溯源追查幕後集團。

屏東縣政府警察局東港分局於8月10日接獲陳男家人報案，稱8月6日曾接獲陳男以line通話向家人求救稱遭誘騙至柬埔寨工作，期間遭集中管制行動與毆打等情，立即由刑警大隊與東港分局共組專案小組，依循局長劉印宮指示嚴查速辦，並整卷報請屏東地檢署檢察官指揮，初步調查陳男原告知家人欲前往臺中市工作，另清查出入境資料得知陳男已由桃園機場搭機前往柬埔寨，專案小組派員兵分多路清查陳男手機使用網路歷程、交友情形與平時活動場所，另一路人馬循陳男自出發一路北上可能行徑，沿路調閱監視器影像並清查該班機同團旅客名單。



屏東縣警局因應遭詐出國案例增加，立即全面清查出境至柬國或緬甸之國人，指派專人前往關懷訪查，希望透過訪查搜尋相關蛛絲馬跡，經連日訪查關懷獲另位疑遭騙出國民眾家人提供可疑誘騙國人犯嫌情資，專案小組立即鎖定該對象，調閱過濾監視器影像、搜尋網路情資、清查犯嫌交友網絡與行蹤並召開多次專案會議檢討分析，發現林姓犯嫌(18歲)涉有重嫌，案情才漸露曙光，待事證調查完備並掌控犯嫌確切行蹤後，於18日在遭誘騙出國之陳男返抵國門之際，順利將林姓犯嫌帶案偵辦，詢問後依刑法「意圖營利，以詐術使人出中華民國領域外罪」移送偵辦。

據悉，無業的林男自稱玩手機通訊軟體，認識一名綽號「阿文 」男子，對方稱在柬埔寨工作，需要工作人員，要他仲介台灣人到柬埔寨工作，每人仲介費用6000美金。他因此介紹從小一起長大的同學鄭男，以及鄭介紹認識的陳男2人前往柬埔寨，當時，他原本也要一起去，後來與陳男吵架，他很不爽，就沒有同行。但陳、鄭2人到柬埔寨後，對方也未匯給他仲介費用，檢警針對他的供詞將深入追查。



縣警局長劉印宮表示，縣長潘孟安極為重視屏東縣民遭誘騙至國外案件，要求局長親自管控案件偵辦進度並動員警察局警力全力偵辦，並派員前往關懷慰問疑遭誘騙出國者家屬，同時呼籲鄉親注意，現今網路科技發達，各類詐騙手法持續翻新，希望國人面對網路傳送高薪、包吃包住、工作輕鬆等高誘惑訊息或高獲利、穩賺不賠等誘騙投資訊息時，要特別提高警覺，小心求證才不會人財兩失，也呼籲媒體朋友與鄉親們能時時關注屏東縣政府警察局各粉絲專頁官網並分享相關防詐資訊，全力打造屏東縣為安居樂業幸福城市。

▲屏東縣警方逮獲涉嫌仲介陳男到柬埔寨工作的林男送辦 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）