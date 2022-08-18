藍委救人返台被騙過程曝！瞞家人台中做保全　另一同學下落不明

▲屏東縣警局 。（圖／資料照）

地方中心／台北報導

國民黨立委洪孟楷、鄭正鈐、吳斯懷15日以國會外交名義前往柬埔寨，今(8)日返抵國門，帶回一名19歲台灣被賣到柬埔寨當地被害人，沒想到剛下飛機就遇到航警局大陣仗，想把人直接帶走，讓吳斯懷痛批，「我還以為要抓逃犯」；航警局晚間發表緊急聲明，透露該被害人家屬日前向屏東縣警察局東港分局報案求助協尋。

據悉，該被害人和另一名同學兩人瞞著家人說要去台中當保全，不料被騙到柬埔寨，他被立委安全保護回台，另一位同行的同學下落不明，讓家人很擔憂，警方著急欲對返台被害人了解當初狀況，查出幕後在台幕後詐騙集團黑手，瓦解該詐騙集團，救回被騙在柬埔寨的國人。

▲鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）



據了解，這位被害青年和另一名同學8月初瞞著家人說要去台中當保全，「工作輕鬆，又可以領高薪」，家人不疑有他，放心讓他離家；約10天，他以LINE打給家人，向家人表明人在柬埔寨，行動被控制，不時遭到毆打，度日如年，生活很苦，請家人想辦法救他回來。

▲鄭正鈐、吳斯懷、洪孟楷護送柬埔寨受害者返台。（圖／記者邱顯燁攝）



由於他的家人無法直接打LINE和聯絡，都要等他主動打回來聯絡，據悉，幾乎都在傍晚時刻，讓家人相當擔心，聯絡住在台北的親友協助，目前無法得知他台北親友透過何種管道找上立委吳斯懷等3位委員協助。

由於他平安返回台灣，但和他搭同一班機到柬埔寨的同學則下落不明，因此警方急著找他了解當初招攬他們到柬埔寨的過程，找到詐騙集團在台灣幕後黑手，挖解該集團，避免再有人受害，並期盼有機會救回受困柬埔寨的國人。