花蓮1／4居民曾染疫！　暑假遊客持續湧入...確診數居高不下

▲花蓮8月18日新增447例新冠確診，累計染疫人數達81236人，全縣已有1／4人口曾染疫。（圖／花蓮縣政府提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮縣18日新增447例新冠肺炎確診個案，花蓮目前累積病確診例81236例，今日新增447例；居家照護新增375例，住院人數63例，尚在隔離中為382例；專責病房尚有69床收治量能尚為充裕。

衛生局副局長鍾美珠說明，447例確診者年齡分佈集中在19至64歲，花蓮縣目前尚在隔離中為382位，解隔人數總計61427，專責病房收住了北區48位、中區無收住以及南區6位。就各鄉鎮市數分佈病例數來看，花蓮有近四分之一人口有過感染，花蓮市、吉安鄉、新城鄉和豐濱鄉，恐因暑假遊客大量湧入本縣，連續三週皆高於平均值，需特別注意防疫措施。

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▲統計花蓮各鄉鎮，吉安鄉疫苗覆蓋率最高。

就確診數趨勢分析，上週確診平均數為372.6人，本週確診人數370.3人，尚末大幅下降，鄉親不可掉以輕心。其中衛生局特別關注14歲以下兒童，以及65歲以上長者確診數有持續增加情形，她強調打疫苗是最好的預防方式，資料顯示花蓮縣75歲以上長者疫苗覆蓋率低於全國覆蓋率，幼兒莫德納疫苗目前提供6個月至5歲嬰幼兒接種，鄉親朋友可至本縣13鄉鎮市衛生所及幼兒新冠疫苗醫療院所接種。

▲統計顯示花蓮75歲以上長者疫苗覆蓋率低於全國覆蓋率。

鍾美珠表示，截至8月17日止，全國疫苗覆蓋率分別為第一劑疫苗88.2%、第二劑疫苗82.5%、第三劑疫苗68.8%，花蓮縣疫苗覆蓋率分別為第一劑疫苗86.2%、第二劑疫苗80%、第三劑疫苗63.1%，其中吉安鄉的疫苗覆蓋率較高，但花蓮縣覆蓋率較全國覆蓋率仍有些微差距，呼籲鄉親仍應接種疫苗，預防重症及死亡。

▲衛生局呼籲預防染疫，應養成正確戴口罩的習慣。

鍾美珠也呼籲鄉親保持室內社交距離，戴好口罩並注意個人衛生，也分享預防熱傷害3項小撇步，包括1.多喝白開水，要定時喝、2.選對時地，溫度濕度都要緊、3.注意穿戴，吸濕排汗與防曬。暑假人潮多，呼籲鄉親朋友務必正確佩戴口罩，口罩需每天替換，若有異味、髒汙、潮濕、破損應立即更換，並保持社交距離，符合新冠疫苗追加劑施打資格的鄉親請盡速接種。

