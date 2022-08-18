放寬！澳門取消入境者疫苗接種證明要求　僅須持核酸陰性結果

▲澳門取消入境者疫苗接種證明要求。（圖／路透）

記者鄭思楠／綜合報導

澳門新型冠狀病毒應變協調中心宣佈，18日起取消要求來自香港、台灣和其他地方的入境者，出示新冠疫苗接種證明的防疫規定。

澳門官方17日晚公佈，自18日零時起，由外國、香港或台灣搭乘交通工具前往澳門的人士，都不必出示新冠病毒疫苗接種證明，但入境者須遵守相關核酸陰性檢測證明和醫學觀察規定。

官方表示，不再要求入境人士出示相關證明，並非因為接種疫苗不重要，而是絕大部分入境者已滿足接種要求，再要求接種證明只會造成不便。