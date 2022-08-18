南投+370！民眾擤鼻涕傷鼻頭「不換口罩」　竟染蜂窩性組織炎

▲中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數370例。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

中央流行疫情指揮中心今天公布南投縣確診人數370例，截至17日累計確診人數7萬9514例，居家隔離人數1048例，今日解除隔離人數237例，居家照護人數2147例，各鄉鎮確診人數即時訊息詳見https://reurl.cc/2ZWkKO；今日新增死亡2人，皆為70至79歲、有糖尿病等慢性疾病史，接種2劑疫苗1人、未接種1人，累計死亡人數計284人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲南投縣衛生局呼籲75歲以上老人儘速施打第4劑疫苗、勿重複使用口罩以免感染。（圖／資料照片，南投縣政府提供）

南投縣衛生局長陳南松指出，本土BA.5疫情不斷升溫，但國內第4劑COVID-19疫苗涵蓋率仍低，75歲以上年長者涵蓋率不到3成，鼓勵家中年長者與免疫力低下的民眾施打第4劑，降低染疫後演變成中重症風險；南投各鄉鎮施打疫苗合約醫療院所詳見：https://reurl.cc/ZbXQ4a。

陳南松也透露，日前有一民眾擤鼻涕時造成鼻頭出現傷口，又未定時更換口罩，竟引發蜂窩性組織炎，提醒民眾於疫情期間進出公共場所，一定要依防疫規定佩戴口罩，若有潮濕就應更換，返家後也應丟棄脫下的口罩，不可重複使用，避免造成感染之風險。