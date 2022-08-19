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話題再起！「旺荔紅」與「擂神」兩大火爆神飲　「勾」起手搖控好奇心

▲▼ 話題再起！「旺荔紅」與「擂神」兩大火爆神飲　「勾」起手搖控好奇心 。（圖／品牌）

▲「蝦子Heyeah」趁水果產季推出「旺荔紅」與「擂神」兩大超火爆話題神飲！（圖／蝦子Heyeah提供，下同）

消費中心／綜合報導

「擂神之槌」風暴再起，這次雙方各出奇招，要讓兩派擁護者再次隔杯交火！關鍵證物竟然是人手一杯的手搖飲料？原來是有手搖話題梗王之稱的「蝦子Heyeah」趁水果產季推出「旺荔紅」與「擂神」兩大超火爆話題神飲！「旺荔紅」由鳳梨、荔枝和紅茶反覆測試出完美酸甜口感，擁有如才子風範般完美的神之比例，「擂神」精選擂茶與黃金麥茶，擁有一口決勝負、令人難忘的獨創口感！

▲▼蝦子,手搖飲,奶蓋。（圖／蝦子Heyeah提供）

▲奶蓋採用高檔餐廳原料與製法，比一般的奶蓋更紮實綿密鹹香美味。

以創新和用料不手軟聞名的「蝦子Heyeah」，其創辦人具專業品茶師證照，也有著茶商背景，也因著這樣的契機可以深入產地．對茶品與食材用料特別講究，拒絕使用含香精的茶葉，而研發成員裡更有待過法式高級餐廳的廚師，持續開發不只喝起來過癮，拍起來更吸睛的手搖飲品！推出的超人氣的奶蓋列更採用高檔餐廳原料與製法，比一般的奶蓋更紮實綿密鹹香美味，放入一整隻酥脆蝦子在奶蓋上，顛覆手搖飲的想像，一杯在手兩種享受，網友大讚「蝦子和奶蓋的搭配很不錯，茶很香好喝」、「蝦子奶蓋超酷，蝦子跟起司味的奶蓋其實蠻搭的」有吃又有喝讓人回味無窮！

除了視覺搶眼的奶蓋外，搭配的好茶也備受喜愛，人氣飲品TOP5一次看！

▲▼蝦子,手搖飲,奶蓋。（圖／蝦子Heyeah提供）

【人氣飲品 1：雲霧金萱冷萃】
台灣人愛喝好茶，這款嚴選來自台灣最高海拔茶區大禹嶺的金萱冷泡茶，茶湯飽滿、甘甜喉韻佳，回甘在嘴裡散發滿滿的山頭氣，也是愛喝台灣烏龍茶的老饕必點品項！

▲▼蝦子,手搖飲,奶蓋。（圖／蝦子Heyeah提供）

【人氣飲品 2：厚厚厚】
台灣獨有的日月潭台茶18號紅玉，也是最頂級的紅茶品種，本身帶有特殊果香和長長的尾韻，配上號稱牛奶界LV的高大鮮乳，展現出醇厚乳香，入口後能感受到不同層次的變化，喜歡喝拿鐵的人千萬別錯過。

▲▼蝦子,手搖飲,奶蓋。（圖／蝦子Heyeah提供）

【人氣飲品 3：青芋黃金比例】
南投松柏嶺產的高山青茶調配而成的拿鐵，配上黃金比例調配而成的手工小芋圓和小地瓜圓，口感Q彈非常有嚼勁，青茶口感滑順回甘，每一口都能吸得到配料，療癒感十足！

▲▼蝦子,手搖飲,奶蓋。（圖／蝦子Heyeah提供）

【人氣飲品 4：鐵觀音蝦奶蓋】
以醇香濃厚茶香聞名的熟香鐵觀音茶湯，鋪上店家現打製成的起司奶蓋，絲滑濃郁滋味令人難忘，上面再放上台灣白蝦酥，沾著起司奶蓋配著入口，意外的非常搭，邊吃蝦邊喝茶就像享受高級料理 ！

▲▼蝦子,手搖飲,奶蓋。（圖／蝦子Heyeah提供）

【人氣飲品 5：金色大麥】
無咖啡因的溫和麥茶，入口就是滿滿的炭焙大麥香氣，圓潤的茶體老少咸宜，也是許多網友大推的茶品「金色大麥香氣很足，沒有咖啡因這點大加分」、「金色大麥奶蓋有推」！

▲▼蝦子,手搖飲,奶蓋。（圖／蝦子Heyeah提供）

▲買蝦子奶蓋一定要先拍照、吃蝦、再喝茶！

炎炎夏日不喝手搖飲就渾身不對勁嗎？快試試今夏最酷炫的「蝦子Heyeah」，買蝦子奶蓋一定要先拍照、吃蝦、再喝茶，8/25前發限動即送39元優惠，8/26 起買「旺荔紅+擂神」火熱飲料組，發限動也送39元優惠券，自取滿30杯享8折優惠，更支援Uber Eats、Foodpanda外送，上班族小確幸時光，快團購喝起來！

▲▼蝦子,手搖飲,奶蓋。（圖／蝦子Heyeah提供）

▲8/26 起買「旺荔紅+擂神」火熱飲料組，發限動送39元優惠券。

ET快訊
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關鍵字：

蝦子手搖飲奶蓋

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