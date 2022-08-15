天熱少吃卻沒瘦！營養師曝「3大地雷」：會養成易胖體質

▲夏天有不少人會以手搖飲來代替正餐。（圖／記者許力方攝）

實習記者廖翊慈／綜合報導

夏天高溫常讓人食慾不振，不少人會以零食、手搖飲來代替正餐，卻在不知不覺中反而吃下更多熱量。長春藤預防醫學健康管理的營養師鄭惠娟就指出，夏季飲食應避免「三大地雷」，也提醒想要吃得健康又能減重，最重要的就是營養均衡，不過飽也不餓過頭。

臉書專頁「長春藤預防醫學健康管理」日前分享一則夏日健康飲食的貼文，營養師鄭惠娟表示，台灣悶熱的夏天導致許多人食慾不佳，因此三餐不正，卻也讓體重莫名上升，她提出三大容易養成易胖體質的不良飲食習慣，

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第一，沒吃正餐，下一餐加倍吃

有一餐沒一餐的習慣，容易會發生「補償性飲食」的情況，鄭惠娟解釋，最常見的例子就是早午餐，也就是將兩餐的份量一起吃，而大多數的早午餐又都以高油、高脂的美式餐點為主，熱量爆表之外，還會讓血糖忽高忽低，可能連三高都會跟著報到。

第二，天天喝手搖飲消暑解渴

沒食慾卻喝得下手搖飲料，小心不只胖還會營養不良，鄭惠娟提醒，如果做不到只喝水，真的很想喝手搖飲的話，也切忌以「小杯、無糖、不加料」這三項為原則，解嘴饞也能稍稍降低身體的負擔。

第三，用甜點、下午茶取代正餐

不少人會用甜點和下午茶療癒心靈，但卻也容易讓體重緩緩上升！鄭惠娟呼籲，這樣的做法會因為沒有足夠的飽足感，導致人們將更多垃圾食物吃下肚，反而會攝取更多的熱量與糖分，進而引發「胰島素阻抗」的情況，得不償失。