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96家店倒光！台人為何「不給英國藍機會」　網揭1點炸了：死路一條

▲英國藍，舊LOGO重傳（示意圖／記者蘇晟彥攝）

▲英國藍紅極一時。（資料照／記者蘇晟彥攝）

記者曾筠淇／綜合報導

若提及紅極一時的手搖飲料，許多人心中都會浮現「英國藍」3個字，近日就有網友發文表示，英國藍過去幾乎和50嵐平起平坐，為何會因為農藥事件就倒光？貼文曝光後，也吸引底下網友熱論。

這名網友在PTT的Gossiping板上，以「英國藍為啥一次事件就倒光了」為題發文，提到英國藍有段時間和50嵐可說是平起平坐，除了飲料好喝，還有「文青」的感覺。

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英國藍後來因為「農藥事件」而倒光，但原PO就不解，其實只要推出優惠活動，很多台人還是有可能買單，為何英國藍會因為那一次的事件就倒光？

貼文曝光後，底下也有網友表示訝異或不解，「很訝異+1，這名字取得很有質感」、「我記得加盟主超慘」、「之前新竹站前那家還蠻多人的，買過好幾次」、「我也很訝異一次大事件就倒下了，清玉跟一芳都沒這麼慘吧」、「以前蠻愛喝的」、「英國藍超好喝，結果農藥...」、「很愛他們奶茶」。

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▲英國藍，舊LOGO重傳（示意圖／記者蘇晟彥攝）

▲網友分析英國藍倒光的原因。（資料照／記者蘇晟彥攝）

還有網友分析原因，「其實手搖飲料本來就是紅海，好不容易弄出一個花茶想說開個藍海，結果玫瑰花有農藥，當然只有死路一條」、「主要是原本當初主打有點高貴的族群，結果招牌又剛好就是那個玫瑰的，DDT又剛好頭銜很兇，世紀之毒，直接GG」、「台灣手搖飲市場那麼競爭，基本上一次比較嚴重的負面事件就炸了」、「DDT耶」、「可能資金不夠，撐不過去低潮」。

據了解，英國藍自2015年爆出「毒茶風暴」後生意一落千丈，全台96店逐一倒閉。事件之所以爆發是因為一名消費者到英國藍買了「玫瑰冰茶」後，出現頭暈、噁心等症狀，衛生局調查後發現英國藍使用的茶葉中含有多種農藥成分殘留，甚至還有台灣早於1974年就禁用的「世紀之毒」DDT殺蟲劑。

雖然當時檢方調查後認為，玫瑰花茶所含的DTT殺蟲劑含量不足以引起人體重大危害，也予以業者不起訴處分，但加盟業者為此深受其害，也成立自救會聯合提告向英國藍求償，台南地院判決英國藍必須賠償36家加盟業者共新台幣456萬餘元。

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