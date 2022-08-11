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手搖飲很多陷阱！易忽略2件事　恐食物中毒

▲▼手搖飲，珍珠奶茶，飲料，寶特瓶，瓶裝水，礦泉水。（圖／記者許力方攝）

▲招名威提醒要慎選飲品。（示意圖／記者許力方攝）

記者陳俊宏／綜合報導

炎炎夏日，許多民眾喜歡來一杯手搖飲。對此，毒理學專家招名威提醒，夏季喝飲料很多陷阱，大家容易忽略兩件事，第一是「糖分」，第二是「生菌數超標」；飲料本身的生菌數量非常重要，萬一買的時候，細菌數就已超標，加上若沒立即喝完，放了一段時間細菌數暴增，很容易食物中毒。

招名威10日在臉書說，飲料生菌數超標，除了反映出配製飲料的SOP發生問題之外，也還可能包括原料和器械消毒是否完整，都可能有疑慮。

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招名威指出，夏季喝飲料確實很多陷阱，原因在於大家容易忽略兩件事，第一個是糖分，因為夏天大家常常宅在冷氣房內，身體會有「非夏天」的錯覺，不知不覺會有過量攝取熱量的狀況。

▼炎炎夏日，許多民眾喜歡來一杯手搖飲。（示意圖）

▲珍珠奶茶,黑珍珠,白珍珠,購買手搖飲,手搖飲料店,手搖飲料,茶飲,鬆餅（圖／林世文記者攝）

招名威表示，其次就是生菌數超標的問題，目前會被檢出的衛生標準包括「沙門氏桿菌」和「腸桿菌」，腸桿菌標準為10 CFU/Ml；言下之意，若喝700cc的含糖飲料，就等於至少喝了總共7000 CFU的細菌到身體裡面，「比較一下我們家的馬桶，它的每單位CFU是1400左右。」

招名威說，雖然7000 CFU這個數字不是誇張的多，但食品中的細菌是生長非常快速的，是以倍數成長，所以可以知道這些微生物只要條件充足了，它們就會呈現爆炸性成長，每12~15分鐘就能分裂一次，8小時分裂數到100萬個。

招名威提醒，所以飲料本身的生菌數量非常重要，萬一細菌數買的時候就已經超標，加上若沒有立即喝完，放了一段時間細菌數暴增，很容易引發食物中毒，為了減少這樣的風險，大家應慎選飲品喔！

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