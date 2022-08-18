手搖飲一級戰區！永吉路30巷「一圖看完24間店」　網推爆：已收藏

▲永吉路30巷有許多間飲料店。（圖／記者林裕豐攝）

記者施怡妏／綜合報導

永吉路30巷有20多間手搖飲料店，是手搖飲的一級戰區，店面租金高，而且少有店面空置，其中「迷客夏」關閉，改由「有飲 Youin 創意飲品」接手，有網友畫出永吉路30巷整條街的飲料位置圖，簡單明瞭的地圖，24間手搖飲店一目了然，被網友推爆。

原PO在臉書「信義區三兩事」發文，競爭激烈的永吉路30巷，共有24間手搖飲店，日前迷克夏關閉，改由有飲接手，「北市飲料店12月起禁一次性塑膠杯，不知道到時候又會有什麼變化」。他貼出一張自製圖片，用簡單的線條，搭配不同的顏色，畫出永吉路每間飲料店的位置，清楚明瞭，一張圖片就能找到想要的店家，讓大家了解附近生態及版圖的變化。

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▲一圖看懂永吉路30巷手搖飲競爭多激烈。（圖／翻攝自FB信義區三兩事）

貼文曝光後，原PO的飲料地圖被網友讚爆，「真用心，不過說不定下個月這張圖又不適用了」、「太用心了這張」、「用心的手搖飲地圖」、「外送夥伴福星」、「吳興商圈也來一張也很精彩」、「哇~您也太有心了，拍手ING」、「下次您可以試試看髮廊，這個區域的密度也是多到爆炸」。

據了解，永吉路30巷緊鄰信義計畫區，中午用餐時間可以看到上班族大軍湧入，今年1月時透過實價查詢，租金單價甚至有1坪超過8000元的交易紀錄，一般租金落在每坪5000～8000元，條件較好的店面，租金單價水準可媲美忠孝東路五段上的店面水準，可見店面搶手。專家分析，永吉路30巷好店面一店難求，有實力的租客不會輕易放手。

本文獲得原PO授權提供轉載

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