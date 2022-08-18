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父去世又與妻吵架　南投男開車離家1天1夜...警積極尋回

▲草屯分局員警賴建宇、李宸羽和白士賢致力為民服務工作，獲選績優人員。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯分局員警賴建宇、李宸羽和白士賢等人致力為民服務工作，獲選績優人員。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警局辦理111年第2期（4至6月）受理民眾報案服務態度績優人員遴選，草屯分局豐城派出所警員賴建宇和李宸羽分別獲選「警察局級」和「分局級」為民服務績優人員，上林派出所警員白士賢也獲選為為「分局級」為民服務績優人員。

草屯分局指出，賴建宇今年5月17日9時許接獲女性民眾報案求助，指其與丈夫起口角吵架，丈夫負氣駕駛自小客車離家超過1天1夜，至當天凌晨均無法聯繫上，加上近日其公公往生，擔心丈夫有輕生念頭；賴建宇獲報後，即利用路口監視系統調閱其丈夫使用自小客車之行經路徑，並沿線搜尋訪查附近住戶，最後在草屯鎮中正路、玉屏路口尋獲，並通知家屬到場。

李宸羽則於今年5月13日執行10至12時巡邏勤務，約10時30分許在草屯鎮中正路與玉屏巷口，發現一部自小客車拋錨停放在路中央；李宸羽立即上前協助、將自小客車推至路旁，並現場執行交通疏導，駕駛頻頻致謝，表示所幸員警及時發現，解決其困窘之處境。

白士賢於今年6月11日執行16至18時備勤勤務，於下午5時許接獲勤務指揮中心通報草屯鎮碧州里平林橋上有糾紛，隨即馳赴現場、發現一名女子在欄杆旁意圖跳橋輕生，現場險象環生；白士賢立刻上前阻止該女並將其拉下欄杆，並通報119消防分隊及轄區半山派出所至現場，協助情緒仍然激動的女子就醫，並聯繫其母親；後續經了解，該女子外出未歸多時，家屬四處找尋未果，所幸警方及時到場阻止，避免憾事發生。

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