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社會 社會焦點 保障人權

緝毒查械、改善交安、救助弱勢　草屯分局3警獲績優人員表揚

▲草屯分局3名人員獲選警察局級績優員工。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

▲草屯分局偵查隊小隊長李元森獲選警察局級績優員工。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

615警察節，南投縣警察局辦理111年警察節慶祝大會，草屯分局偵查隊小隊長李元森、第五組警務佐游榮輝、爽文派出所警員黃志凱等3人，因分別在治安、交通及警政服務工作的不同領域繳出亮麗成績單，榮獲警察局級績優人員。

草屯分局介紹，李元森曾偵破多起毒品販賣案，堪稱是分局「緝毒高手」，另也屢次破獲轄內搶奪、槍砲彈藥刀械管制條例等案件，對於草屯鎮的治安維護不遺餘力；游榮輝負責交通事故案件審核及道路交通安全改善工作，透過分析各事故肇因，積極針對草屯鎮、中寮鄉不合理道路設施向各級主管機關提供建議，聯繫協調改善道路標誌、標線及道路工程等設施，默默守護鄉親交通安全。

▲草屯分局3名人員獲選警察局級績優員工。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲草屯分局警務佐游榮輝獲選警察局級績優員工。（圖／記者高堂堯翻攝）

黃志凱則多次攔阻外縣市不良廠商傾倒廢土，並查獲多起公共危險、槍砲彈藥刀械管制條例等案件，也曾主動發現並救助許多弱勢家庭脫離困境，還積極協助地方守望相助隊並獲評佳績。

草屯分局長康健浚表示，今年度警察節因疫情因素未舉辦盛大的表揚活動，但3位績優同仁表現足堪全體員警表率，也值得給予最大的肯定與讚揚。

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