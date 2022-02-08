騎士當街遭檔車鐵鍊截斷大拇指　美女警冷靜及時摸黑找回斷指

▲中興警分局警員劉俐均為民服務不遺餘力，連2期獲南投縣警局表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子於去年10月間因所騎打檔機車故障，停下檢修時手指竟不慎遭鐵鍊截斷噴飛，幸好在一旁執勤的中興警分局警員劉俐均先冷靜通報消防隊，再仔細於路邊尋得斷指，人、指同時送醫救治；李姓女子則和先生吵架後有意尋短、獨自開車離家，所幸南投分局警員簡永昌獲報後及時尋獲李女、避免悲劇，劉、簡2警也雙雙獲選「警察局級」為民服務績優人員。

南投縣警察局辦理110年第4期（10至12月）受理民眾報案服務態度績優人員遴選，評選劉俐均、簡永昌為民服務表現優異，特選為「警察局級」為民服務績優人員，由局長黃永志親自頒發獎金及獎牌；劉俐均更是繼7至9月後，連續2期都獲獎，縣警局將提報至內政部警政署，請署長頒獎表揚。

縣警局回顧，110年10月16日晚間，吳姓男子因機車故障在南投市東閔路段路旁檢修機車時，遭鐵鍊截斷右手大拇指，斷指還噴飛在車來車往的街頭、不知去向，慌忙向一旁執行6至10時全國取締酒駕勤務的劉俐均等警員求助：「警察先生，我的手指頭不見了!」劉俐均見狀先拿紙巾讓男子包覆傷口，並立即撥打119請救護車前來，並摸黑在柏油路邊之細碎石頭堆中尋獲沾滿機油的斷指，6分鐘後救護車到場，緊急將男子和斷指一同送往草屯佑民醫院救治。

▲南投警分局警員簡永昌積極為民服務獲南投縣警局表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

簡永昌則於110年10月11日下午2至4時擔服備勤勤務，於2時30分許接獲李姓女子家屬通報，指其駕駛自小客離家且有輕生念頭，經調閱李女最後發話位置為南投市軍功寮段0034地號，簡永昌立即前往發話位置周遭協尋人車，行經東山路356號時赫見該車正在對向車道停等紅綠燈，立即攔查發現駕駛就是通報協尋之李女。

李女向警方表示，因與先生起口角爭吵後，想駕車前往山上吹風透氣，警方立即將李女帶返派出所製作筆錄撤尋，並通知其吳姓丈夫前往將李女帶返家休息，吳男也對警方及時尋獲欲輕生之妻子不斷表達感謝。