　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

騎士當街遭檔車鐵鍊截斷大拇指　美女警冷靜及時摸黑找回斷指

▲中興警分局警員劉俐均為民服務不遺餘力，連2期獲南投縣警局表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲中興警分局警員劉俐均為民服務不遺餘力，連2期獲南投縣警局表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

吳姓男子於去年10月間因所騎打檔機車故障，停下檢修時手指竟不慎遭鐵鍊截斷噴飛，幸好在一旁執勤的中興警分局警員劉俐均先冷靜通報消防隊，再仔細於路邊尋得斷指，人、指同時送醫救治；李姓女子則和先生吵架後有意尋短、獨自開車離家，所幸南投分局警員簡永昌獲報後及時尋獲李女、避免悲劇，劉、簡2警也雙雙獲選「警察局級」為民服務績優人員。

南投縣警察局辦理110年第4期（10至12月）受理民眾報案服務態度績優人員遴選，評選劉俐均、簡永昌為民服務表現優異，特選為「警察局級」為民服務績優人員，由局長黃永志親自頒發獎金及獎牌；劉俐均更是繼7至9月後，連續2期都獲獎，縣警局將提報至內政部警政署，請署長頒獎表揚。

縣警局回顧，110年10月16日晚間，吳姓男子因機車故障在南投市東閔路段路旁檢修機車時，遭鐵鍊截斷右手大拇指，斷指還噴飛在車來車往的街頭、不知去向，慌忙向一旁執行6至10時全國取締酒駕勤務的劉俐均等警員求助：「警察先生，我的手指頭不見了!」劉俐均見狀先拿紙巾讓男子包覆傷口，並立即撥打119請救護車前來，並摸黑在柏油路邊之細碎石頭堆中尋獲沾滿機油的斷指，6分鐘後救護車到場，緊急將男子和斷指一同送往草屯佑民醫院救治。

▲南投警分局警員簡永昌積極為民服務獲南投縣警局表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲南投警分局警員簡永昌積極為民服務獲南投縣警局表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

簡永昌則於110年10月11日下午2至4時擔服備勤勤務，於2時30分許接獲李姓女子家屬通報，指其駕駛自小客離家且有輕生念頭，經調閱李女最後發話位置為南投市軍功寮段0034地號，簡永昌立即前往發話位置周遭協尋人車，行經東山路356號時赫見該車正在對向車道停等紅綠燈，立即攔查發現駕駛就是通報協尋之李女。

李女向警方表示，因與先生起口角爭吵後，想駕車前往山上吹風透氣，警方立即將李女帶返派出所製作筆錄撤尋，並通知其吳姓丈夫前往將李女帶返家休息，吳男也對警方及時尋獲欲輕生之妻子不斷表達感謝。

►台南和逸飯店打折了！帶小孩超划算

►自然回甘的靜思書軒紅茶你喝過嗎？

ET快訊
吃7隻就超標！「泡藥蝦」秘辛曝光　3重點教你挑：活跳跳超危險
第22期疫苗「開搶時間出爐」！727萬人符合資格　莫德納數量
快訊／北市提高防疫標準　1人確診新變種病毒全校停課14天
國道「血滴子」擊落2休旅！　驚悚畫面曝光
《殭屍校園》驚喜彩蛋　周子瑜「露臉客串」畫面曝光
夫妻激戰忘關門！婆婆親睹全程「驚吐1句話」　結局神展開
「iPhone能用4年嗎？」　強者曝1神機：6年了還在用

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天眼全看到了！三寶轎車突左轉撞機車竟落跑　女騎士車倒人傷

騎士當街遭檔車鐵鍊截斷大拇指　美女警冷靜及時摸黑找回斷指

國道「血滴子」擊落2休旅！3人闖鬼門險過不了年　驚悚畫面曝

工程行老闆二度酒駕拒繳11萬罰鍰　恐生財器具被扣同意分期償還

林秉樞起訴後遭押提抗告　高院：駁回！恐有反覆實施之虞

台中警躺臥辦公室沙發猝死　同事送紙紮「遊艇」讓他圓夢

快訊／新竹雙載機車衝撞電桿！18歲男重傷不治　友命危搶救中

兒臉遭同學撞傷母求償99萬　「怎麼算出來的」無法舉證吞敗

70歲老先生竟是淫狼！美容師美眉慘被下體蹭　嚇哭躲廁所求救

零容忍！不准易科罰金　桃檢今年已送56酒駕仔入監蹲苦牢

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

50嵐員工「鐵鍋煮髒鞋」遭開除　衛生局不罰...總部：即刻停業2天

婁峻碩「絕不劈腿」：我很愛惜羽毛　穩定交往焦凡凡...不願留任何疙瘩

聯結車濱海公路重大事故！轎車被輾碎...駕駛重傷不治

辰亦儒回台灣了！跟曾之喬穿情侶裝　「一轉身就有大亮點」閃爆

《尼羅河謀殺案》懸疑燒腦推理神作　「白羅」回歸！「神力女超人」蓋兒加朵引殺機？

天眼全看到了！三寶轎車突左轉撞機車竟落跑　女騎士車倒人傷

騎士當街遭檔車鐵鍊截斷大拇指　美女警冷靜及時摸黑找回斷指

國道「血滴子」擊落2休旅！3人闖鬼門險過不了年　驚悚畫面曝

工程行老闆二度酒駕拒繳11萬罰鍰　恐生財器具被扣同意分期償還

林秉樞起訴後遭押提抗告　高院：駁回！恐有反覆實施之虞

台中警躺臥辦公室沙發猝死　同事送紙紮「遊艇」讓他圓夢

快訊／新竹雙載機車衝撞電桿！18歲男重傷不治　友命危搶救中

兒臉遭同學撞傷母求償99萬　「怎麼算出來的」無法舉證吞敗

70歲老先生竟是淫狼！美容師美眉慘被下體蹭　嚇哭躲廁所求救

零容忍！不准易科罰金　桃檢今年已送56酒駕仔入監蹲苦牢

福食有條件解禁2月21日上路　張麗善指示衛生局嚴格稽查抽驗

天眼全看到了！三寶轎車突左轉撞機車竟落跑　女騎士車倒人傷

中鋼射三箭再創營運高峰　看好鋼市三月起反彈

尬酒2大女神輸了　鄭元暢爆料：沒見劉嘉玲、蔣欣醉過

第22期疫苗「明中午12點開搶」！727萬人符合資格　莫德納數量最多

「撞臉楊繡惠」男歌手要當玖壹壹師弟！　公司開工照洩密

快訊／北市提高防疫標準　1人確診新變種病毒全校停課14天

接受張立帆訓練　葉國情首要任務找回球速

吃7隻就超標！「泡藥蝦」秘辛曝光　3重點教你挑：活跳跳超危險

一隻阿圓曬「逛街戰袍」E球快蹦出！　轉身爆辣看傻：我真的很敢

超恐怖！女三寶闖紅燈下秒遭撞飛 2人「噴進水溝」送醫...驚險畫面曝

社會熱門新聞

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

獨／正妹購屋孝親成噩夢！前屋主、房仲騙很大

館長出事了！預購拒退費　粉絲怒告獲賠

老兵兒子跨海爭遺產　前妻靠「關鍵10分鐘」致勝

劉邦友血案頭號嫌犯　天道盟「老三」背景曝

即／新北傢俱展示場大火！濃煙狂竄

「老三」被懷疑是劉邦友血案槍手　1原因咬不死他

誇張影片曝！白車路口沒減速「開車上樓梯」

快訊／台62線開車自撞隧道口　女駕駛搶救不治

即／轎車自撞23歲女駕駛心跳停止

206旅士官長初六失聯　車內輕生亡

偷開同事筆電看性愛片　還找人鑑定影中人

館長退貨糾紛告輸買家！連千毅嗆送「發財金」下場曝

更多熱門

相關新聞

身兼父職養4子女　婦罹癌往生愁後事費枋警出手協助

身兼父職養4子女　婦罹癌往生愁後事費枋警出手協助

春日鄉莊姓婦人去年身體不適到醫院就醫，被診斷罹患癌第4期，經近1年治療過世，留下4子女，枋寮警分局東海派出所員警獲悉，發動地方善心人士募集新台幣8萬7000元，期盼幫助他們暫度難關。

國道任意剎車、超車挨罰　駕駛不服提告遭打臉

國道任意剎車、超車挨罰　駕駛不服提告遭打臉

春節打完疫苗不見新車　原來是烏龍一場

春節打完疫苗不見新車　原來是烏龍一場

旗津社區成空城　警察站崗封街

旗津社區成空城　警察站崗封街

無罪男手機遭查扣　50萬比特幣險沒了

無罪男手機遭查扣　50萬比特幣險沒了

關鍵字：

檔車斷指為民服務警察

讀者迴響

熱門新聞

2歲嬰誤吞電池「心臟燒破洞」亡

「我死獄中世人就知真相」　8死劉邦友案最後嫌疑人曝

驚覺老公不倫妹妹　正妹崩潰離婚

46歲「三級片始祖」女星近況曝光！遭酸老怒反擊

傳播妹跳樓亡「做鬼一個都別跑」　母哭：警還命來

80kg小六弟脂肪肝！醫一聽「清蒸水煮菜單」秒傻了

台大女星翻臉劉樂妍　「放棄健保」遷陸戶籍

他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！

快訊／今本土暴增26例！境外增22例

50嵐點啥懂喝？飲料控激推這2款：真的讚

新北感染源不明一家四口Ct值曝

不是NIKE！「1低調神鞋」滿街跑

表弟過年「偷走破萬寶可夢卡」　他氣炸給難看

汪小菲「十指緊扣小14歲女星」被拍到了！

快訊／板橋女染疫在信義區上班　搭捷運上下班足跡曝光

更多

最夯影音

更多
粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜

粿粿要結婚了！亮鑽戒點頭嫁范姜彥豐　整排《全明星》藍勾勾暴動：恭喜
雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

雷／紅隊鉛球開戰裁判！江宏傑抗議不公平　他轟「出老千」…網灌爆《全明星3》粉專

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

米可白憋尿遭酸民嗆「愛錢死好」　直播提爺爺哭了：很不想吃年夜飯

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

賓士停紅燈...遭貨車「板金刮刮樂」　他爆氣踹車！網歪樓：笑聲超母湯～

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

囂張姨開上人行道被路人錄影　下車嗆：檢舉我？你又沒賺頭！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面