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社會 社會焦點 保障人權

男緊閉車門將瓦斯罐全開　正妹警10分鐘內尋獲送醫

▲中興分局警方及時阻止民眾車內開瓦斯輕生的憾事。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲中興分局警方及時阻止民眾車內開瓦斯輕生的憾事。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣警局辦理今年第2期（4至6月）受理民眾報案服務態度績優人員遴選，中興分局警員何如琦、草屯分局警員賴建宇因為民服務表現優異，評選為為民服務績優人員，將由局長黃永志親自頒發獎金及獎牌。

何如琦4月24日下午2時服勤區查察勤務，接獲一名女子報稱其友人疑因心情不好，駕駛灰色福斯皮卡要去中興新村妙華山意圖輕生，立即與巡佐賴水瞬上山搜尋，10分鐘內就在妙華山觀音亭前尋獲該車及男性駕駛，趨前拍打緊閉的車窗、要求男子開窗，隨即聞到濃濃瓦斯味，赫然發現副駕駛座擺放卡式瓦斯爐，且瓦斯開關已開到最大，且該男子當時意識已呈現模糊，2警立即制止將瓦斯爐關閉並迅速轉報消防隊，將他送往草屯佑民醫院救治，挽回一命。

▲何如琦表現優異、致力為民服務，獲南投縣警局評選表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲何如琦表現優異、致力為民服務，獲南投縣警局評選表揚。（圖／記者高堂堯翻攝）

賴建宇則在6月9日下午4時許，見張姓婦人在派出所前神情緊張，上前關懷了解後得知她透過Facebook臉書應徵家庭代工、想補貼家用，但該網友竟要求先行將身分證件、金融提款卡寄送指定地址，始能完成應徵手續；賴建宇耐心說明這是詐騙集團慣用的典型手法「求職詐騙」，也成功攔阻張婦遭詐騙，維護人民財產安全。

▲賴建宇成功阻詐，保護民眾個資和財產安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

▲賴建宇成功阻詐，保護民眾個資和財產安全。（圖／記者高堂堯翻攝）

黃永志肯定本次獲獎人員平時表現非常良好，也體認為民服務工作的重要性，期盼同仁與民眾接觸時服務態度應有同理心，提供貼心服務。

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