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監院報告指「警察之子性侵案」無權勢介入　南投縣府回應了

▲監察院調查指南投某高中性侵案並無權勢介入吃案情形，圖為草屯分局外觀。（圖／資料照片，記者白珈陽攝）

▲監察院調查指南投某高中性侵案並無權勢介入吃案情形，圖為草屯分局外觀。（圖／資料照片，記者白珈陽攝）

記者高堂堯／南投報導

南投縣去年9月爆出草屯警分局某位巡佐就讀高中的兒子性侵同班女同學，經網友爆料質疑校方及警方不積極處理、有藉權勢吃案意圖；但事隔超過1年，監察院調查後查無學校及警方處理過程涉有權勢介入及吃案，但南投縣政府社會溝通、危機處理應變能力不足，促請檢討改進。對此南投縣政府回應，第一次處理這種案件，對中央iWIN（網路內容防護機構）等機制不了解，未能第一時間求助，將尊重監委指示加以改善。

監察院調查報告指出，2018年間該警察之子甲男涉嫌性侵同班女同學乙女，2020年4月16日乙女才向學校教官說明甲男之行為，學校當天即依規定通報並進行調查，草屯分局4月19日受理性侵害報案後，6月16日將案件移送南投地院少年法庭，經裁定移送檢方偵辦，8月26日學校性平會通過調查報告；至9月9日，署名「安魂彌撒」網民在臉書「爆料公社」貼文，並開始有網民質疑事情被壓下或警方袒護甲男。

▲其子涉入性侵女同學案件的草屯分局巡佐去年在臉書上留言向社會大眾致歉。（圖／翻攝自草屯警分局臉書）

▲其子涉入性侵女同學案件的草屯分局巡佐去年在臉書上留言向社會大眾致歉。（圖／翻攝自草屯警分局臉書）

監委表示，經審酌相關事證，難以認定該案學校受理性平事件及草屯分局受理性侵害事件，有因為甲男父親的警職關係，而有權勢施壓及吃案等情事，也認為各界不能因有網友曾於Dcard貼文陳述此事而後刪除，在未經查證訊息虛實下，就人云亦云、臆測警方正在施壓或預備吃案，所以依法制止網友發布相關訊息，貼文或留言者除非有足夠證據，否則就不應散布不實訊息。

南投縣副縣長陳正昇對此表示，相關單位確實都一板一眼地按規定進行處置作為，但網友對實際案情並不了解就直接披露，造成縣府和同仁的傷害，當初也感到難過；所幸3位監察委員親自南下調查，經縣府各單位一一報告說明，他們都能理解，總算還給同仁一個公道，感到很高興。

不過調查報告也指出，自2020年9月9日起，網路社群平台上陸續出現甲男姓名、照片、就讀學校等個資，南投縣社會及勞動處未在第一時間依《兒童及少年福利與權益保障法》等規定，主動出面提醒任意散布該案當事人隱私資訊者的法律責任，反由草屯分局出面澄清辯解沒有吃案，社群媒體使用者因而開始不滿，出現公審現象，網路怒火延燒多月，形成網路霸凌亂象，並造成政府與網友之間對立。

此外，監委認為南投縣社會及勞動處依法移除違法內容及進行裁罰，雖然於法有據，但在執行過程中未能即時善加運用iWIN機制（網路內容防護機構）及與網路社群平台業者良性溝通，導致加深網路公審亂象，社會溝通及危機處理應變能力不足，南投縣政府應督同所屬檢討改進。

陳正昇表示，因為是第一次碰到這種案件，同仁經驗不足、對iWIN等相關能提供協助處理的單位並不了解，也沒有去「求救」，甚至當時本想找社會公正人士幫忙公開說明，他們都因為擔心被網民攻擊抹黑而不敢出面，對於監委的指示都會尊重並朝這些方向努力改善。

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