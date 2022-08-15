柬埔寨經濟特區淪詐騙溫床！　一文看懂「人比鬼可怕」的紅色高棉

▲柬埔寨吐斯廉屠殺博物館內的人骨。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

柬埔寨近年來人口販運猖獗，詐騙集團以高薪工作誘騙民眾到當地後，脅迫從事犯罪行為，或是遭性侵凌虐，甚至是販售器官，許多華人更在當地形成組織，專門拐賣同鄉。根據美國「2022年度人口販運報告」指出，柬埔寨今年評分為最低的第三級，究竟柬埔寨是如何成為人口販運的大本營？以下由《ETtoday新聞雲》為您整理。

．紅色高棉大屠殺 「人比鬼恐怖」的殺戮戰場

位於中南半島的柬埔寨，人口約1650萬，國界緊鄰越南、寮國與泰國，且佛教為國教，約有97％的國人信仰。柬埔寨共產黨總書記波布（Pol Pot）領導的紅色高棉共產主義政權，於1975年至1979年初進行大屠殺；據各方估計，在紅色高棉統治時期，約有150萬至300萬人遭殺害，約占當時柬埔寨總人口的四分之一。

1975年4月，紅色高棉在柬埔寨取得實權後，開始激進推行共產主義，當時波布等人宣稱要「洗淨平民」而開始殺戮，甚至隔一年將箭靶轉向黨內高層，1978年僅在柬埔寨東部地區就有十萬幹部和軍人被殺，被外界稱作「自我屠殺」。

▲吐斯廉屠殺博物館展出用遇難者頭骨製成的柬埔寨地圖。（圖／達志影像／美聯社）



紅色高棉政權在1979年初被推翻，殘酷的大屠殺終於結束，柬埔寨全國境內發現了超過200個被稱作「殺戮戰場」的萬人坑；紅色高棉在執政的短短幾年間，造成的死亡人數成為世界歷史最高之一。

位於首都金邊的S-21集中營（Security Prison 21）專門關押被紅色高棉認為是最危險的犯人，主要是紅色高棉政權的黨員、士兵甚至一些高級官員。審問者利用放血、電擊、熱烙等酷刑凌虐犯人，甚至連孩子都會被拉住雙腳，頭部撞到樹上摔死，曾在集中營關押過的15000名的犯人中，僅有7人生還。目前該地已改建為「吐斯廉屠殺博物館」並對外開放，還有展出用遇難者頭骨製成的柬埔寨地圖。

．洪森強硬掌權近40年 官場貪腐成習

現年70歲的柬埔寨首相洪森（Hun Sen）掌權超過38年，他所領導的柬埔寨人民黨（CPP）在最近一次國會選舉中取得全部席次，但「大獲全勝」的主要原因是，洪森直接解散主要反對黨柬埔寨救國黨（CNRP），並關閉獨立媒體機構。

▲柬埔寨首相洪森（Hun Sen）。（圖／達志影像／美聯社）



《路透社》報導指出，洪森已經決定讓畢業於美國西點軍校，擁有紐約大學經濟學碩士學位以及英國布里斯托大學（University of Bristol）博士學位的45歲長子洪馬內（Hun Manet）接班。

▲柬埔寨首相洪森（Hun Sen）的長子洪馬內（Hun Manet）。（圖／達志影像／美聯社）



根據「國際透明組織」（Transparency International）在4月公布的「2021年全球清廉印象指數」（Corruption Perceptions Index）數據顯示，柬埔寨在全球180個國家地區中排名第157，在滿分100中僅拿到23分，台灣排名第25、中國排名第66。

有匿名台商透露，當地人認為外國人有錢，不管辦什麽事都要小費，調一下機車要錢、輪胎灌氣也要錢、辦公事蓋個章也要50至100美金，「上次換會計師，所有資料要重新弄，只是換個電話，電腦改一下，也要120美金（約新台幣3600元）。」

．中國「一帶一路」打造經濟特區 結果淪跨國詐騙集團大本營

位於首都金邊西南方的西哈努克市（Sihanouk）擁有柬埔寨最大的海港「西哈努克港」（西港），也是最大的對外貿易中心，也是華人最多的地方，也是中國一帶一路計畫的重鎮之一。根據《香港01》報導，在2016年至2018年間，中國在施亞努經濟特區投入近10億美元資金，且幾乎集中在博弈產業，柬埔寨現有163間合法博弈公司中，就有91間在當地。

《日經亞洲》指出，施亞努市的線上博弈產業逐漸轉為詐騙，成為犯罪集團的詐騙熱點，這些由華人成立的公司，開始反噬自家人，導致大批華人受騙。根據《法廣》報導，西哈努克港幾乎已成為當地的中國城 （chinatown），2019年約有8萬中國人在該市，幾乎和柬埔寨當地人差不多。

▲柬埔寨最大的海港「西哈努克港」（西港）。（圖／CFP）



除了西哈努克市之外，位於柬埔寨南部、越南邊境的巴韋市（Bavet）也是詐騙集團聚集的熱點。巴韋市在2005年被規劃為柬埔寨的第一個經濟特區，目前當地約有20家以上的賭場，是當地的重要經濟來源。

柬埔寨政府看見博弈產業的巨大利益，2017年直接向75家網路遊戲、賭博企業發放許可證，同時也將這些業者聚集在特定區域，當地社區影響不大，也間接成為國外詐騙集團的溫床。

《法廣》引述法國《世界報》指出，當地的網路詐騙集團目前都以「數字工業投資園」自稱，被拐去工作的人不論國籍，都會被沒收個人證件，每天工作長達11小時以上，只要不聽話就會遭毆打甚至殺害。

曾經從事類似工作的中國人向《世界報》表示，柬埔寨警方並不進入中國城，而是直接與中方負責人直接談判，而相關涉案人員就算被帶到警局，過了不久後也會被釋放。

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