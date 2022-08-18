色律師爬窗當「蜘蛛人」　偷拍人妻洗澡秒被抓包！

▲嫌犯爬窗只為偷拍女鄰居洗澡。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者王佩翊／綜合報導

新加坡一名人妻喜歡在洗澡時聽音樂，怎知卻意外成了律師鄰居的「偷拍信號」。該名律師2020年因為聽到人妻播放音樂，得知對方應該是正在洗澡，於是便跨越陽台，翻過窗戶，偷拍正在洗澡的女方。不過他當下就被抓包，隨即被通報警方。經調查，該名律師早非第一次犯案，而事後也因此丟了律師工作，並被判坐牢12週。

根據《新明日報》報導，新加坡一名32歲的前律師楊少義（音譯）多年前偶然發現，隔壁女鄰居在洗澡時都會大聲播放音樂，而在2020年11月23日晚間7時20分左右，他再度聽到女鄰居開始播音樂，於是色心大起，從兩戶相連的陽台攀爬至隔壁鄰居的浴室窗外，並將手機對準當時正全裸洗澡的人妻。

楊男還來不及打開錄影功能，隨即就被女方發現。人妻嚇得當場大聲尖叫，而楊男聽到尖叫聲則立刻逃跑，不過身影還是被被害者發現。人妻隨即求助丈夫，而兩人也一同找上門與楊男對峙。

嫌犯發現犯行曝光後，只好向對方道歉，並要求「大事化小，小事化無」，甚至要夫妻倆跟他一起到別的地方談，換個方式解決。人妻當場要求查看律師的手機內容，雖然並未找到偷拍影片，但最終仍決定報警處理。

經警方調查，楊男坦承自己並非首次偷拍，其實早在數個月前就曾經以相同手法成功偷拍同一名人妻洗澡，只不過事後已經將影片刪除。楊男供稱，自己是因為工作壓力太大，才會一時衝動偷拍。

事發後，嫌犯已經辭去律師工作，並且退出法律界。法官認為，楊男不僅入侵鄰居家中，還偷拍對方全裸的畫面，對被害人造成的羞辱與精神傷害比其他偷拍案件還大，因此判處其12週的有期徒刑。

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