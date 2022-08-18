宜蘭34歲男遭騙到柬埔寨...要2萬美元贖人！送他出國的被拘提

▲柬埔寨詐騙打工案頻傳，接送被害人出國的莊男被移送偵辦。（圖／記者游芳男翻攝）

記者游芳男／宜蘭報導

柬埔寨詐騙打工案又一樁，呂姓男子7月間，誤信求職訊息，以為是前往國外從事文書行政工作，遭騙赴柬埔寨，目前被限制人身自由，家人並接獲呂男說要2萬美元贖金訊息；宜蘭警方獲報循線追查呂男出境前行經路線，逮獲接送出國的莊姓男子。呂男由相關單位營救中，莊男被依人口販運防制法及妨害自由等罪嫌移送偵辦。

宜蘭分局4日12時許接獲70歲簡姓婦人報案表示，在外地工作的34歲兒子，疑似遭詐騙集團拐騙前往柬埔寨，並被限制人身自由。警方調查，被害人34歲呂姓男子因誤信求職訊息，以為是前往國外從事文書行政工作，將出國事宜委由代辦執行，直到抵達柬埔寨才發覺受騙，而呂男曾偷打手機向家人表示，當護照遭詐騙集團沒收時就察覺有異。

警方透過移民署調閱入出境資料，確認呂姓男子於7月29日已搭機出境至柬埔寨，經調閱路口監視器，循線追查呂男出境前行經路線，係由一輛租賃自小客車接送至桃園國際機場，警方發現該輛自小客車由莊姓男子承租，因此，報請新北地檢署檢察官指揮，17日在新北市拘提莊姓犯嫌到案，全案依人口販運防制法及妨害自由等罪嫌移送偵辦。