被表哥騙到柬埔寨遭性侵！他回國1年還在哭：只想讓媽媽生活更好

▲馬來西亞男子被表哥騙到柬埔寨後過著地獄般的生活，即使回國1年多仍難以走出。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者葉睿涵／編譯

近日國人被騙到柬埔寨「賣豬仔」的事件頻傳，馬來西亞一名女子也公開弟弟1年多前被賣到柬埔寨的經歷，聲稱即使弟弟現在已回國1年，卻因罹患嚴重的創傷後遺症，難以忘記地獄般的經歷，每天都在尖叫痛哭，還不時做出可怕的脫序行為。

據《星洲日報》報導，這名姐姐表示，年僅22歲的弟弟曾在1年多前被表哥欺騙，以為到柬埔寨的金三角賭場當荷官可以月入過萬，於是想改善家庭條件、讓媽媽生活更好的弟弟，便決定要遠赴柬埔寨的金邊工作。

姐姐形容，「表哥一開始說要去金三角，結果弟弟卻被帶到泰國，搭巴士到泰緬邊境的美塞（Mae Sai），一下車就被沒收護照、脫光衣服、捆綁手腳，最後更被載到大其力（Tachilek），要他們用手機繼續將自己的家人朋友騙到柬埔寨。」

詐騙集團承諾，若「豬仔們」能將3名親友成功騙到柬埔寨，他們就會被放回馬來西亞。然而，由於弟弟一直沒騙到親友，因此他多次被人蛇虐打、電擊，甚至慘遭性侵，直到最後一次要被轉賣時，才成功逃脫。

然而，弟弟逃回馬來西亞後，卻難以忘記地獄般的經歷，甚至還罹患嚴重的創傷後遺症，精神狀況很差。姐姐表示，「現在我的弟弟每天不是睡覺，就是在爆哭尖叫，他會突然穿很多衣褲，半夜躲進廁所裡睡覺，或是突然哭著說，他的心裡塞著很多東西、很辛苦。」

她也指出，不少人以為這些受害者都是因為貪錢才會被騙去當「豬仔」，「但我弟弟是因為這個家，而且是因為相信表哥才去的，我現在看到他這樣真的很難受。」她同時還提醒大家，不要以為只有女性被賣到柬埔寨才會被性侵，「男人也一樣會被這樣對待，真的要小心」。

►以為去台灣當代購！大馬嫩妹被賣柬埔寨「當豬仔」 最後訊息曝光

►柬埔寨「因3件事」淪詐騙天堂 他1句話搞垮博弈業！身邊人更賺了

►柬埔寨經濟特區淪詐騙溫床！ 一文看懂「人比鬼可怕」的紅色高棉