騙月薪75K拐到廈門…又改去柬埔寨！包養妹5年前「1舉動」逃過一劫

▲近來有許多人被誘騙到柬埔寨打工。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者朱祖儀／綜合報導

近來不少人被誘騙至柬埔寨打工卻遭囚禁轉賣。一名女網友表示，其實5年前就看過類似手法，她大一時被人包養，跟著對方到廈門賺錢，但並沒賺到錢，不久後又有人找上他們，說可以改去柬埔寨或緬甸工作。不過她沒有答應就回來台灣了，現在看到詐騙事件頻傳，才驚覺當初差點被騙去當「豬仔」。

原PO在PTT發文表示，大一時經常和同學到台中逢甲一間燒烤店小酌，因此認識老闆，「後來老闆店面收了，上桃園八德發展，跟那邊的黑道一起做生意，而我當時也成為他的包養對象，隨他一起去了桃園」。但北上桃園不久，黑道就跟他們說，在廈門有一個好賺的工作，只要在機房裡面收遊戲點數就好，每月可以賺到75K、包吃包住。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO大一時被老闆包養。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

原PO透露，當時她就跟著老闆一起到廈門，但剛到的3個禮拜完全沒有工作，「對方會幫忙租房子，所以要來賺錢的都是住同一個公寓社區，算下來那時候串門子的人就有20幾個，有一些甚至不認識，都是一些想來賺錢的小弟」，不過因為還沒有開始上班，所以吃喝玩樂都是花自己的錢。

過了1個月之後，有台灣人找上門，表示大陸那邊的市場開始飽和，且政策一日一改，越來越難做了，因此詢問他們想不想改去緬甸或柬埔寨，「只要在那裡當客服，三餐自有公司招待，業績達標還會有獎金」，不斷強調福利很好。不過她覺得這個工作聽起來不單純，於是拒絕了這個機會，「現在看來我是逃過一劫了」。

▲原PO猜想老闆可能變成「豬仔」了。（示意圖／資料照）

原PO表示回到台灣之後，再也沒有和老闆聯絡，對方也沒有再出現，LINE的大頭貼照片也是5年前的，不知道對方在柬埔寨是否已經遇難。她也說其實這種人蛇集團已經存在許久，現在就算不是去柬埔寨、泰國等地，也可以會像之前一樣先騙到大陸，再拐到其他東南亞國家，因此勸告「有本事還是在台灣工作就好了」。