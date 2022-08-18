「AI機器人」進駐桃園機場！引導搭車旅客免怕遲到或迷路

▲e-go台灣租車旅遊集團與桃園機場公司合作，於桃機入境大廳試辦設立AI機器人。（圖／e-go）

記者李宜秦／台北報導

e-go台灣租車旅遊集團與桃園機場公司合作，於桃機入境大廳試辦設立AI機器人，機器人可提供中、英、日、韓四國語言選擇，只要事先預約機場接送，返台入境後即可像機器人報到，以最佳路徑抵達預約搭乘車輛的地點。

e-go推出AI機器人機場多國語言迎賓創意實證計畫，經過程式研發升級後，將由國門迎賓大使機器人小Fa(發)，穿上亮眼的制服站在入境大廳最顯眼的位置，提供旅客己預約租車的確認服務。

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旅客只要選擇熟悉的語言，輸入訂單號碼或者掃描業者所提供的預約QR-code碼，小Fa就會馬上提供旅客接機駕駛的相關資訊以及預估抵達的時間等相關資訊。

▲AI機器人配有四國語言。（圖／e-go）

旅客也可跟著小Me(秘)前往駕駛即將抵達的指定等候區，避免迷路問題，小Me將規劃出最佳路徑，也可避免浪費時間。另小Me配有感測技術，可感應周遭的變化，除了即時的避讓，還會發出語音通知旅客。

e-go表示，若未來小Fa和小Me有機會可以進駐機場服務，不但可以將解決疏導旅客人潮的問題，同時降低旅客因不熟悉所產生的壓力感，更可以舒緩機場接機駕駛車潮壅塞，大幅提升機場的運作效能。