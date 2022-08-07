　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

中共軍演第四天「桃機取消52架航班」　班次異動出爐！

▲▼邊境管制,防疫,口罩,交通,旅客,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,武漢肺炎,新冠肺炎,出境,入境,出入境,境外移入,鎖國,檢疫,陰性證明,旅遊泡泡,行李托運,機票劃位,團客,旅行團,地勤,登機證。（圖／記者李毓康攝）

▲桃機今取消52架航班。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是中共軍演第四天，根據統計，截至今日上午9時，桃園機場共取消52班次航班，包括抵達桃機取消25班、自桃機起飛取消27班，不過今日航班取消的主因多與疫情有關，因為軍演影響的航班為韓亞航空規劃OZ711、OZ712等2航班今改時。

根據桃機官網資料顯示，今日抵達桃機班機共取消25班，包括中華航空 CI56、大韓航空 KE697、馬來西亞 MH366、星宇航空 JX821、長榮航空 BR5、達美航空 DL7663、菲律賓航空 PR874等。

[廣告]請繼續往下閱讀...

今日自桃機起飛班次共取消27班，包括中華航空 CI51、星宇航空 JX820、澳洲航空 QF8682、長榮航空 BR315、大韓航空 KE698、菲律賓航空 PR873、馬來西亞 MH367、紐西蘭航空 NZ1078、達美航空 DL7719等。

交通部表示，自8月4日至6日止，連續72小時海空全日監控應處，今（7）日仍持續主動掌握周邊空域及海域動態，並請民航局及航港局持續引導航機及船舶避讓臨時危險區，以守護海空運航行安全為首要目標。

交通部指出，空運部分，受臨時危險區影響我國際航路，致進出及過境我國航班皆須繞道及避讓，經民航局統計，8月6日全日國際航班之起飛、降落及過境班機約369架次(起飛155架次、降落153架次、過境61架次)，觀察近3日之起飛及降落架次各約150起降架次，無明顯差異。

至於過境航機部分，因受到避讓臨時危險區而改繞其他飛航情報區之影響，過境架次確有減少。後續民航局航管單位仍將嚴密掌握航機動態並提供航管服務，以確保臺北飛航情報區之飛航作業安全為首要之務。

海運方面，主要受影響者為基隆港、臺北港及高雄港，進出港之船舶另訂航行計畫，以避免進入臨時危險區。經航港局統計，8月6日全日，國內7處國際商港進港船舶計117艘次、出港船舶計119艘次，與前二（4、5）日差異不大，進出港船隻無明顯受影響之情形。

為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，週知臺灣周邊海域船舶避開相關區域外，該局海事中心亦全天候監控周邊海域船舶航行動態，以維航安。

►用「玫瑰粉紅泡泡」養出水煮蛋肌！自然美BIO UP賦活精萃驚爆2.5折

ET快訊
外國人拍解放軍演訓　被大陸遊客包圍制止「畫面後來上了BBC」
我F-16V戰機掛彈想防共軍　軍事專家搖頭：根本無力反制
台中點滴阿北「2+5輪」騎車狂飆慘了！　超危險影片曝
好市多烤雞「挖出1條橡皮筋」嚇壞　內行解答了
攔截畫面！共軍無人機闖金門　國軍發射信號彈驅離
快訊／路透：中國軍艦多次進逼海峽中線
國道未保持安全車距　車主「收3千元罰單」：怎麼測？照片糗了
快訊／陸千年歷史「萬安橋」大火！　一夜焚毀崩塌
快訊／MIRROR重傷舞者「清醒了」！　偶像女友首發文

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

好市多烤雞「挖出1條橡皮筋」嚇壞　內行解答：好吃的祕密

中共軍演第四天「桃機取消52架航班」　班次異動出爐！

暑假出遊首選！大省專案「搭高鐵＋住4星酒店」比來回車票還便宜

變電所華麗變身！轉型展館、商業旅館提升居民生活品質

半夜容易醒來？醫揭「7行為」讓你睡不好　睡前喝酒、吃太飽都中　

鎖定不老玩家！高鐵推優惠　55歲↑送飯店抵用金「越老折扣越多」

今「立秋」！7禁忌一次看　吃1東西就開運

幾個月來首見！BA.5將從北市擴散　沈政男點名這族群注意

韓網美「透視穿搭」毀了情侶恩愛！　他：不懂女友為何反應這麼大

今「立秋」！颱風最快明生成　影響曝光

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

加油站員工遇數學狂人 問加95客神回復=45！

駕駛逆向不讓道還怒瞪！　眼尖騎士：瑪莎拉蒂貨車？

尖叫聲！具俊曄挺五堅情　小巨蛋合體舞台超嗨der

Krystal驚喜應援Jessica：我想妳　她一秒爆哭..認「剛到中國時很害怕」

五堅情想婚了！具俊曄台上放閃　小賴開大S玩笑姐夫打屁屁

好市多烤雞「挖出1條橡皮筋」嚇壞　內行解答：好吃的祕密

中共軍演第四天「桃機取消52架航班」　班次異動出爐！

暑假出遊首選！大省專案「搭高鐵＋住4星酒店」比來回車票還便宜

變電所華麗變身！轉型展館、商業旅館提升居民生活品質

半夜容易醒來？醫揭「7行為」讓你睡不好　睡前喝酒、吃太飽都中　

鎖定不老玩家！高鐵推優惠　55歲↑送飯店抵用金「越老折扣越多」

今「立秋」！7禁忌一次看　吃1東西就開運

幾個月來首見！BA.5將從北市擴散　沈政男點名這族群注意

韓網美「透視穿搭」毀了情侶恩愛！　他：不懂女友為何反應這麼大

今「立秋」！颱風最快明生成　影響曝光

獲設計大獎的啤酒杯3件699元！大口暢飲、小口品嚐都有專用款

電動自行車路口竄出遭轎車撞噴　兩邊都沒減速！雙載夫死妻重傷

噁！室友洗太久害她拉在內褲上　恐怖女「抹屎教育」下場曝

台灣國之北疆軍事路跑！選手穿恐龍裝挑戰8.5K　新台馬輪明年啟航

紐時：拜登對台「戰略清晰」將助台防禦　扭轉美中緊張關係有2招

高雄男騎車講手機不服稽查　衝撞員警逃逸！摔入田中下場慘

別說我是「世界最強」　字母哥：球隊需要我做什麼都做

4年存滿10張玉山金　存股男嗨曝「股利股息金額」：享受人生

手槍女王認了「擊發1萬支」！　慘遇連續2.5小時金槍俠…手痛到就醫

吳宗憲私下送作堆！邱慧雯曝「與陳漢典無局」主因

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

女學生過馬路被禮讓90度鞠躬　他讚交通有希望

中元普度「10種食物」別拜！命理師揭原因

今「立秋」！颱風最快明生成　影響曝光

韓網美辣穿搭毀情侶恩愛！　他：女友為何反應這麼大

「男友165cm」比自己矮　閨蜜搖頭：凸顯妳沒行情

日本星巴克甜點「超像福壽螺卵」　網全崩潰

8月運：白羊大豐收、天秤健康亮燈

BA.5將從北市擴散　沈政男點名這族群注意

餐桌上什麼行為沒禮貌？　眾喊1動作：想翻白眼

「立秋」節氣4生肖財運旺

更多熱門

相關新聞

聖文森總理龔薩福訪台　喊話中共「停止台海軍演」

聖文森總理龔薩福訪台　喊話中共「停止台海軍演」

聖文森及格瑞那丁總理龔薩福應邀訪台，班機在今天早上抵達，龔薩福表示，此行是訪問42年的老朋友，他呼籲中共停止在台海一帶所有軍演，不能以美國眾議院議長裴洛西訪台作為軍演藉口。

共軍飛彈穿越台北上空　他嘆：蔡英文已讓台灣主權消失

共軍飛彈穿越台北上空　他嘆：蔡英文已讓台灣主權消失

美國印度將聯合軍演　距中印邊界不到100km

美國印度將聯合軍演　距中印邊界不到100km

海軍岸置「雄二反艦飛彈」待命追瞄共軍　海鋒大隊演練上彈畫面曝

海軍岸置「雄二反艦飛彈」待命追瞄共軍　海鋒大隊演練上彈畫面曝

共軍持續「環台軍演」　國軍最新影片喊話：前方有我們努力守護！

共軍持續「環台軍演」　國軍最新影片喊話：前方有我們努力守護！

關鍵字：

桃機中共軍演

讀者迴響

熱門新聞

阿翰阮月嬌廣告遭下架！越裔總會這樣說

鮮肉選手「巨根滑出」狂甩　邊跑邊扶超尬

聚會與女同事擦槍走火　菜鳥慌了

北市飲料店禁用一次用塑膠杯

白宮：中國台海軍演「挑釁不負責任」

今立秋！7禁忌一次看　吃1東西就開運

貨車上驚見熱褲妹爆汗收垃圾！本尊回應了

霹靂小組追要犯中彈癱瘓　遇到她生下龍鳳胎

野生「本土劇夫妻檔」現蹤電影院！

阿嬌4個月「瘦回巔峰」嗨PO露背辣照

即／中共3架無人機闖金門！國軍信號彈示警

美國若沒做這動作　他：台海熱戰機率極低

男大生超車遭輾爆頭亡　貨車駕駛不起訴

女學生過馬路被禮讓90度鞠躬　他讚交通有希望

輔導長一句「沒救了」　二兵氣到動手揍人

更多

最夯影音

更多
八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草

八仙樂園塵爆滿7周年 空拍宛如廢墟佈滿雜草
王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

王心凌奪冠！《乘風破浪》成團名單出爐　叫到自己「臉超慌」：我沒有準備

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

男被測速相機拍停路邊觀察　20秒見5車GG！炸魔性笑聲

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

問2歲女兒「胎內記憶」她爆料：看到把拔的底迪

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

信義區正妹展特殊唱功　引圍觀！網：靈魂被吸走

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面