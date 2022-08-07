中共軍演第四天「桃機取消52架航班」　班次異動出爐！

▲桃機今取消52架航班。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

今日是中共軍演第四天，根據統計，截至今日上午9時，桃園機場共取消52班次航班，包括抵達桃機取消25班、自桃機起飛取消27班，不過今日航班取消的主因多與疫情有關，因為軍演影響的航班為韓亞航空規劃OZ711、OZ712等2航班今改時。

根據桃機官網資料顯示，今日抵達桃機班機共取消25班，包括中華航空 CI56、大韓航空 KE697、馬來西亞 MH366、星宇航空 JX821、長榮航空 BR5、達美航空 DL7663、菲律賓航空 PR874等。

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今日自桃機起飛班次共取消27班，包括中華航空 CI51、星宇航空 JX820、澳洲航空 QF8682、長榮航空 BR315、大韓航空 KE698、菲律賓航空 PR873、馬來西亞 MH367、紐西蘭航空 NZ1078、達美航空 DL7719等。

交通部表示，自8月4日至6日止，連續72小時海空全日監控應處，今（7）日仍持續主動掌握周邊空域及海域動態，並請民航局及航港局持續引導航機及船舶避讓臨時危險區，以守護海空運航行安全為首要目標。

交通部指出，空運部分，受臨時危險區影響我國際航路，致進出及過境我國航班皆須繞道及避讓，經民航局統計，8月6日全日國際航班之起飛、降落及過境班機約369架次(起飛155架次、降落153架次、過境61架次)，觀察近3日之起飛及降落架次各約150起降架次，無明顯差異。

至於過境航機部分，因受到避讓臨時危險區而改繞其他飛航情報區之影響，過境架次確有減少。後續民航局航管單位仍將嚴密掌握航機動態並提供航管服務，以確保臺北飛航情報區之飛航作業安全為首要之務。

海運方面，主要受影響者為基隆港、臺北港及高雄港，進出港之船舶另訂航行計畫，以避免進入臨時危險區。經航港局統計，8月6日全日，國內7處國際商港進港船舶計117艘次、出港船舶計119艘次，與前二（4、5）日差異不大，進出港船隻無明顯受影響之情形。

為確保船舶航行安全，航港局除已發布航船布告，週知臺灣周邊海域船舶避開相關區域外，該局海事中心亦全天候監控周邊海域船舶航行動態，以維航安。