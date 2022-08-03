桃機8／4取消51班　中共軍演圍台「日韓航線衝擊較大」

記者李姿慧／台北報導

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）昨(2)日抵達台灣，中共宣布自8月4日至7日在台灣周邊6個海域軍演，據桃機官網顯示，截至上午11時許，桃機8月4日已取消51航班。桃機則表示，相關航班取消與軍演無關，多是疫情影響。不過據悉，軍演衝擊日韓飛東南亞航線，目前推估發酵後桃機可能會有2%航班受影響。

▲桃機。（圖／記者李毓康攝）

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根據桃機官網顯示，8月4日來台航班取消26班，包括長榮航空BR9溫哥華到桃機、長榮航空BR751上海浦東到桃機、長榮BR27舊金山到桃機、長榮航空BR15洛杉磯到桃機、華航CI904香港到桃機、長榮航空BR177大阪關西到桃機、長榮航空BR105福岡到桃機、泰越捷航空VR562曼谷到桃機。

以及長榮航空BR131大阪關西到桃機、星宇航空JX801東京到桃機、長榮航空BR197東京到桃機、長榮航空BR715北京到桃機、長榮航空BR5洛杉磯到桃機、長榮航空BR212曼谷到桃機、長榮航空BR266金邊到桃機、長榮航空BR870香港到桃機、越捷航空VJ940河內到桃機、長榮航空BR202曼谷到桃機等。

另8月4日從桃機起飛航班也已取消25班，包括長榮航空BR178桃機大阪關西、長榮航空BR395桃機到胡志明市等。

不過桃園機場公司表示，目前還沒收到因演習要取消原有航班的資訊。

據悉，8月4日取消51班航班大多與疫情有關，因航權仍在，受疫情需求減少影響沒有飛，因此以取消呈現，另也有部分航班為受貨運價格影響也取消。

外傳中共軍演後，影響最大的恐怕是日韓飛東南亞航線，航空界也傳出日本將發出嚴正抗議，預計軍演影響衝擊還待觀察和發酵，目前推估未來若有取消，可能影響桃機航班約至少2%。

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