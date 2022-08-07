桃機「8／8起鬆綁3禁令」　轉機客可在出境區購物、停留時間不限

▲桃機將鬆綁三項邊境管制禁令。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心逐步鬆綁邊境管制，8月8日零時起，桃園機場開放轉機旅客候機期間至出境區購物及用餐，同時取消專屬候機室、轉機停留時間12小時內及行程須開立在同一本票等規定。

桃機公司表示，自8月8日零時起鬆綁多項管制，第一，開放轉機旅客至出境區等候離境，並得於出境區購物與用餐，取消原有由航空公司人員引導轉機旅客至專屬候機室的規定。

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第二，取消轉機旅客在機場停留時間12小時內的限制。第三，修正轉機旅客行程須開立同一本票內的規定，前段航空公司確認後段航空公司有提供轉機服務(含報到及行李直掛)即可。

▲近日出入境人數增加，航班數也陸續恢復。（圖／桃機公司提供）

桃機公司表示，持續各項防疫作為，包括出境用餐區均設置隔屏或採梅花座，維持防疫安全距離；參照衛生福利部疾病管制署頒佈之「國際及小三通港埠清潔人員環境消毒與安全防護原則」對出境、入境區進行環境清消。

還有提升出境區工作人員防護裝備及健康監測，確保工作人員健康；持續強化機場工作人員健康防護，目前COVID-19疫苗第1次追加劑接種率達98.45%，並協調醫療院所進駐提供第2次追加劑疫苗接種服務。

桃機公司統計，自6月15日開放轉機以來，截至7月底轉機運量已達8.8萬人次，8月份更出現每日轉機超過5千人次的高峰，顯見市場需求強勁，放寬轉機規定與提升旅客便利性措施，將有助桃園機場爭取更多旅客中轉。