「3+11如傷口一碰就動怒」　蔣萬安競辦嗆陳時中：資料該公開就公開

▲國民黨台北市長參選人蔣萬安。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

針對國民黨台北市長參選人蔣萬安昨（17）日批評陳時中不公布3+11會議記錄，陳時中今日表示，有會議記錄的全都在監察院。蔣萬安競選辦公室副發言人田方倫今（18）日表示，請陳時中勿顧左右而言他，人民要的不是「有會議記錄的部分」，而是3+11決策過程的完整會議記錄。

田方倫表示，所謂公開透明，應是政府制定決策及相關會議討論的過程，除涉及國安機密外，其餘資料皆應留下完整紀錄，供國會及社會大眾檢驗，以公民的力量促使政府進步。

田方倫指出，就像陳時中第一時間說3+11會議主持人是副指揮官陳宗彥，日後被陳宗彥否認後，陳時中才承認主席是他自己。之後陳時中又於立院質詢時反嗆立委「我都不能講錯一句話嗎？」，更強調「3+11會議記錄沒有就是沒有」、「再問100遍還是沒有」。從頭到尾態度倨傲無禮，既不尊重國會，也視民意公開透明呼聲為無物。

「3+11是台北市民心中永遠的痛，特別對萬華區而言，更是承受了太多污名化傷害。」田方倫補充，但對誇口「我負責」的陳時中而言，3+11卻是他身上化膿的傷口，每次傷口被碰觸，3+11被質疑時，陳時中就會立即動怒。比方去年9月陳椒華質詢，稱3+11破口造成確診，陳時中駁斥馬上駁斥「這是不當連結」、「確定跟社區沒有連結」。今（18）日受訪時亦再度動怒「我還是沒有跟人家講說『3＋11』是破口，請不要把它污名化」，卻無法對去年疫情爆發做出合理溯源解釋，完全是一個既不負責任，又對死難者缺乏同情心的行政首長態度。

田方倫強調，去年6月11日，時任衛福部次長石崇良代表衛福部到立院備詢，暗指萬華區是破口。陳時中作為當時的衛福部長，卻未即時更正這種錯誤的說法，直到宣布台北市長，才改變態度致歉。

田方倫呼籲，治療化膿傷口唯一的方式，是把傷口清乾淨，對症下藥給予治療。陳時中每每聽到「3+11是破口」就動怒，這絕非處理化膿傷口之良好治療方式。人活著不怕犯錯，只怕犯錯後不肯悔改。呼籲陳時中誠懇面對外界質疑，真正做到公開透明，將3+11會議記錄予以公開，才能真正治療好傷口，不再受外界質疑。