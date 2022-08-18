縣市長選舉女力集結！　學者看「盧秀燕、高虹安」：拉抬選戰含金量

▲台中市長盧秀燕。（圖／記者黃克翔攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨昨（18）日在中常會通過提名台中市長盧秀燕競選連任，文化大學廣告系教授鈕則勳分析，這次各黨都提出不少「女力角色」，盧秀燕將連帶拉抬南投許淑華、彰化王惠美、雲林張麗善選情，建構「女力方塊」；民眾黨高虹安、賴香伶及台北黃珊珊也成為「女力三角」，成為年底選舉一大看點，不僅翻轉了傳統以男性為主的選戰軸線，更拉抬的選戰含金量與可看性。

鈕則勳指出，盧秀燕在黨內的地位及社會影響力已經愈來愈大，不僅民進黨對手的支持度被他甩得遠遠的，盧以自己不斷拉高的政治能量已然產生「外溢效果」，勢必連帶拉抬南投許淑華、彰化王惠美、雲林張麗善的選情，建構一個穩固的「女力方塊」，讓4人從容當選或連任。

鈕則勳表示，以盧秀燕為主的「女力方塊」，勢必為國民黨穩住中台灣的選情，即便民進黨力量雄厚的雲林，有盧的加持，應該也能護住張麗善的心脈。

至於國民黨代表嘉義縣參選的王育敏與高雄市的柯智恩，鈕則勳認為，因受限於選舉結構、綠明顯大於藍的關係，又加上現任綠軍對手太強，就算盧能抽出身來為其助選，要翻轉仍有困難，但是只要盧能和王、柯二人遙相呼應，對於票數的拉高應仍有助益。

鈕則勳近一步指出，值得觀察的是，當前新竹市長林智堅退選參加桃園市長選舉後，直接衝擊的就是子弟兵新竹市長候選人沈慧虹，畢竟沈的知名度、政治魅力與能量都不足，選情已然選上加霜，這時對民眾黨候選人、標榜「科技立委」的高虹安便明顯有利，畢竟高相對於國民黨以「陸戰出身」的林耕仁，高的知名度、政治魅力、能量與空戰操作都強得多。

鈕則勳認為，高虹安反而也能順勢組成民眾黨新竹、桃園及台北的「女力三角」，拉抬桃園賴香伶及台北黃珊珊的選情，讓賴的支持度能在林智堅退選、鄭運鵬支持度還上不來、張善政支持度也陷瓶頸時，爭取一個「三分天下」。至於對黃珊珊的效果，就是讓其支持度更不可能下滑，反而更能微幅上揚，其結果便是「女力三角」能制約國民黨桃園的張善政及台北的蔣萬安。

鈕則勳說，國民黨中台灣盧秀燕的「女力方塊」與民眾黨北台灣高虹安「女力三角」已然各擅勝場，成為年底選舉一大看點，不僅翻轉了傳統以男性為主的選戰軸線，更為這次的年底選戰大大拉抬了含金量與可看性。