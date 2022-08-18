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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

李善植／從烤雞王事件看偵查不公開

▲▼噤聲，偵查不公開。（圖／記者王淑君攝）

▲偵查不公開是避免偵查秘密外洩，另一方面是在無罪推定原則下，對於被告人權的保障。（示意圖／視覺中國）

據報導，桃園的烤雞王陳男被銀行控訴涉嫌詐欺，銀行認為其辦卡後一個月刷6200萬，購買容易變賣的高價物品，之後又買機票準備前往大陸，因而報警抓人。然而整起事件卻在警方召開記者會宣布破案後，陳男交保出面喊冤，說自己信用繳款紀錄都正常，和銀行之間都是誤會。記者調侃陳男，案情沒釐清前，警方就開了記者會，對此，他只能無奈與不悅，並採取法律追訴權。

看到這則新聞，讓人不禁疑惑，警方是否可以在案情尚未明朗時，便公布相關案情內容，如此是否違反「偵查不公開」？

「偵查不公開」之目的，一方面是避免偵查秘密外洩，藉以掌握先機，確保偵查機關偵辦案件之成果；另一方面是在無罪推定原則下，對於被告人權的保障。但是，若將偵查中所有事件，一律以偵查不公開為由保密，某種程度上，可能會造成社會不安或人心惶惶。舉例而言，當社會上出現一個隨機性侵慣犯時，可能會造成婦女因此不敢單獨出門，若警方事後確實查獲並逮捕該嫌犯時，就有必要於第一時間對外宣布，以消弭社會不安的氣氛。

再者，若不會妨礙偵查、公平審判或損害被告、被害人、證人或關係人之人權或安全，適時的公開資訊不僅有助於維護民眾「知」的權利，亦可促進社會安定。

因此，為維護偵查程序之順利進行及真實發現，兼顧保障犯罪嫌疑人、被害人或其他利害關係人之名譽、隱私、安全等權利，法務部特訂定《偵查不公開作業辦法》，使檢警於偵查不公開之大原則下，仍得視情形，適度公開偵查內容，以維護民眾權益。

例如，依作業辦法第9條規定，有下列各款情形之一者，除法令另有規定外，經審酌公共利益之維護或合法權益之保護，認有必要時，得適度公開或揭露：一、對於社會治安有重大影響或重大經濟、民生犯罪案件，被告或犯罪嫌疑人已經拘提、逮捕，其犯罪事實查證明確。二、越獄脫逃之人犯或通緝犯，經緝獲歸案。三、影響社會大眾生命、身體、自由、財產之安全，有告知民眾注意防範之必要。四、對於社會治安有重大影響之案件，依據查證，足認為犯罪嫌疑人，而有告知民眾注意防範或有籲請民眾協助指認之必要時，得發布犯罪嫌疑人聲音、面貌之圖畫、相片、影像或其他類似之訊息資料。五、對於社會治安有重大影響之案件，因被告或犯罪嫌疑人逃亡、藏匿或不詳，為期早日查獲或防止再犯，籲請社會大眾協助提供偵查之線索及證物，或懸賞緝捕。六、對於媒體報導與偵查案件事實不符之澄清。七、對於現時難以取得或調查之證據，為被告、犯罪嫌疑人行使防禦權之必要，而請求社會大眾協助提供證據或資訊。依前項適度公開或揭露事項之內容，對於犯罪行為不宜作詳盡深刻之描述，亦不得加入個人評論。

此次的烤雞王事件，警方召開記者會說明相關案情，應係認為整起事件屬於「重大經濟、民生犯罪之類型」且「有告知民眾防範必要」，進而將偵查中案件部分案情予以公開。公開之目的應為考量時下利用信用卡消費日漸普及，民眾因此過度消費而無力還款之例子屢見不鮮，有心人士可能藉此利用信用卡繳費系統之漏洞，而以不法手段致使銀行蒙受極大損失。因此，適時地公布此種重大經濟犯罪的犯罪手法，藉以提醒所有金融機構嚴加防範，有助於公共利益之維護，應該沒有違反偵查不公開。（本文轉載自台灣司法人權進步協會粉絲頁

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