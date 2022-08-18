衝柬埔寨救人成功！　國民黨被推爆「政府做不到，別人做到了」

▲國民黨3立委赴柬埔寨救人，今（18日）將護送被害人返台 。（圖／鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷臉書）

記者邱晟軒／綜合報導

台灣人赴柬埔寨淘金被詐騙，甚至傳出於當地進行人口販運，凌虐、性侵、活摘器官等事件，國人對「柬埔寨」聞之色變，更有不少民眾批評政府沒作為。為此，日前衝柬埔寨救援的3名國民黨立委今（18日）將護送被害人返台。消息曝光後，立刻引起許多網友淚讚「政府做不到的事，別人做到了」、「KMT這次真的打了政府一臉」。

本站今天報導「快訊／柬埔寨救援成功！3國民黨立委傳今護送被害人返台」，不少國人遭人蛇集團詐騙至柬埔寨，目前仍無法脫困。為此，國民黨三名立委鄭正鈐、洪孟楷、吳斯懷日前赴柬埔寨會面台商，試圖建立民間管道救援。今三人將返台，上機前稱有救援成功，將護送被害人返台，但細節及人數尚不清楚。

根據了解，因台、柬兩國無邦交關係，鄭正鈐等人赴柬埔寨當地處理相關事宜時格外低調且小心謹慎，三天時間內透過非常多私下關係，建立民間救援管道，據指，已經成功營救部分被害人，但細節部分上不透明，下午14：55三名立委預計將帶著救援出的被害者一同返台。

▲國人赴柬埔寨遭詐騙頻傳，航警局在桃機出境大廳舉牌宣導。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

國民黨立委衝柬埔寨救援成功的消息曝光後，立刻被批踢踢八卦板網友一面倒推爆「KMT這次真的打了政府一臉」、「推！實際作為」、「推推推！不說大話直接去救，厲害了」、「就事論事，有救援就是推」、「吳斯懷都能得分，這政府到底在幹嘛」、「實際作為比裝聾作啞的好太多了」。

不少網友紛紛留言表示「不管救幾個，比執政黨有心多了，謝謝」、「真的完全一巴掌甩在酸作秀的臉上」、「國會過半的民進黨立委跑去哪了」、「就算只是演戲也比某黨連演都懶得演好」、「這次KMT完勝DPP」、「政府做不到的事，別人做到了」。

▼國民黨立委衝柬埔寨救人，鄉民一面倒讚爆！（圖／翻攝批踢踢八卦板）