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柬埔寨夜店曝光「一排妹子詭異1舉動」　樂團老師急徵：我們很安全

網搜小組／劉維榛報導

海外工作看到高薪、年齡限制且含機票吃住，明顯就是詐騙！一名女網友表示，最近接案群組正在徵女歌手、舞者，而對方是名台灣樂團資深老師，強調一個月能賺15萬新台幣，每天只表演4.5小時，而地點在人人畏懼的柬埔寨西港園區，夜店照片也隨之曝光，不過有一排年輕妹雙手背後交叉的舉動，讓人覺得可疑。

▲▼ 。（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲樂團老師身處柬埔寨，自述「我們很安全」。（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

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一名女網友在Dcard透露，本身是音樂工作者，因此有加LINE接案群組，怎料某天，有一位資深樂手老師PO文，表示柬埔寨9月20日有合法賭場要開幕，徵求台灣女歌手、女舞者，年齡限定20至35歲內，以及4至5名女公關，「保底5000美元（約新台幣15萬元）一個月...來回機票、食宿全公司出。」

事實上，該位老師本尊與樂團一行人就處在柬埔寨，他直言「若沒有身在柬埔寨，大家會被連日新聞報導嚇死」，接著強調樂團就在「柬埔寨西港的山頂科技園區的夜店音樂餐廳表演」，是當地政府開發的合法園區，「最安全的地方，園區有駐軍保護。」

▲▼ 。（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲對方徵求歌手、舞者與公關，喊出能月賺5000美元。（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

隨後，資深老師也貼出多張夜店現場照，像是酒瓶塞美金、DJ舞台狂歡嗨唱、客人包廂聊天等畫面，不過其中一張照片頗為怪異，有數名年輕妹子站一排，但雙手卻在背後交叉，不太像是去夜店嗨玩的模樣。

對此，原PO直覺不對勁，「柬埔寨之所以一堆人受騙，就是因為都是被親朋好友騙去的居多，這位老師一直強調很安全，不知是否有神通廣大的人能求證他說的事？」

文章曝光後，網友一致認為根本是詐騙新手法，「現在都會包裝成正常工作啊，要小心！東南亞、杜拜更要留意了」、「新話術，現在鎖定的族群很多，會用表演的名義來偽裝」、「看到20-35歲真的會抖一下，這不是詐騙集團徵人的年齡嗎」、「有疑點！當地找不到人嗎？為何一定從國外找人…要找到這些人材當地隨便撈都一堆吧，而且薪水更低，看起來就像騙人過去」、「撇除這次柬埔寨的訊息，上次這位老師在Line群說話，是什麼時候啊？」

其中有網友擔心反問，資深老師其實在暗中求救，「我覺得他會不會藏了一些求救訊息在裡面？1.園區門口有駐軍保護（駐軍？）2.有兩成的園區有詐騙集團、線上博弈、3.西港山頂科技園區（讓人Google？）」

事後，原PO也補充回應，上次資深老師在LINE群組發文是6月30日，當時是徵宜蘭女DJ，而這次對方已飛到柬埔寨，除了LINE之外，也頻頻在臉書貼文表示9月2日會回台灣，「目前情況...只能繼續看他到底最後會不會回來了。」

▼柬埔寨夜店畫面曝光。（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲▼ 。（圖／女網友提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

►本文由原PO授權提供。

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