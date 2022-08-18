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大陸 大陸焦點 特派現場

重申台灣問題　楊潔篪：事關中日關係政治基礎和基本信義

▲中日第九次高級別政治對話在天津舉行 ，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）。（圖／翻攝 新華社）

▲中日第九次高級別政治對話在天津舉行 ，中共中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪（右）。（圖／翻攝 新華社）

記者任以芳／綜合報導

中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪在天津，同日本國家安全保障局長秋葉剛男共同主持中日第九次高級別政治對話。除了就中日關係雙方交換意見，楊潔篪也再次重申「台灣問題」事關中日關係政治基礎和兩國信義，提醒日方奉行積極務實理性對華政策。

楊潔篪表示，中日兩千多年交往史和邦交正常化50週年歷程啟示雙方，和平共處、友好合作是兩國關係唯一正確選擇。雙方應以領導人重要共識為政治指引和行動遵循，秉持高度責任感和使命感，深刻總結歷史，保持定力主見，排除內外干擾，共同致力於構建契合新時代要求的中日關係。

楊潔篪強調，面對世界複雜形勢，中日關係的地區和全球意義更加凸顯。習近平主席提出全球發展倡議和全球安全倡議，從根本上回應了各國求和平、謀發展的普遍訴求。中國的發展是推動本地區和世界發展的重要引擎。

楊潔篪進一步指出，強調台灣是中國領土不可分割的一部分。台灣問題事關中日關係政治基礎和兩國間基本信義。日方應著眼兩國和兩國人民根本長遠利益，樹立正確對華認知，奉行積極務實理性對華政策，堅持和平發展的正確方向，恪守中日四個政治文件和政治共識，與中方一道，增進政治互信，摒棄零和思維，妥善管控分歧，推動兩國關係更加成熟穩定、健康強韌。

▲中日關係。（圖／路透社）

▲中日高級別政治對話上次於2020年2月28日在東京舉行。（圖／路透社）

報導稱，雙方就共同關心的國際和地區問題交換了意見。雙方認為，對話是坦誠、深入和建設性的，達成了一些有益共識，將繼續保持對話溝通。

中日高級別政治對話是加強兩國高層戰略溝通的一項重要機制性安排，於2015年首次舉行。對話時間由雙方提前商定，第八次對話於2020年2月28日在東京舉行。

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