柬埔寨吹哨者遭抹黑！鄉民一面倒力挺「支持真男人」：敢說又敢做

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記者施怡妏／綜合報導

Youtuber「好棒Bump」的Bump拍攝「詐騙解碼」影片，近日更親自前往柬埔寨救人，影片內容卻遭外交部稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，讓Bump不滿反擊，就有網友指出，若不是Bump起頭，人口販賣的事情根本不會有人注意，甚至可能會有更多人被騙。貼文一出，網友一面倒力挺，「很棒的年輕人」。

原PO在PTT發文「Bump算是為台灣做出巨大貢獻嗎？」之前對Bump的印象就是屁孩，後來轉型拍一些踢爆和反詐騙，甚至還到柬埔寨救人，也才讓台灣人注意到柬埔寨人口販賣的問題，他認為這件事情應該存在一陣了，「可以說是Bump拍片掀出後，才開始引爆台灣人的意識」。

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▲網友力挺Bump。（圖／翻攝自PTT）

他坦言，要不是Bump拍片，應該沒有人相信，都已經21世紀了，「台灣竟然存在這麼嚴重的販賣問題，台灣兒女被送去柬埔寨當豬仔」，雖然Bump實際救到的人不多，但在示警和掀起輿論之下，「事情爆出來後不敢去的，還有機場被警察攔下的，應該至少有間接救到好幾十，甚至好幾百人吧」。

貼文一出，網友一面倒點頭，「肯定是，示警這塊比政府有用多了」、「沒有他拍的影片和網友的影響，政府不會動」、「敢到當地現場喬就夠勇了」、「光是親自救人回來就很厲害了」、「他做了很多人不敢做的事，願意親自到柬埔寨救人，真的對Bump很尊敬」、「解決詐騙的部分他的確盡了很多的心力，還有很多貢獻，有哪個網紅像他一樣，會認真找教育局還有學校宣導反詐騙」。

▲遭外交部抹黑，Bump宣布詐騙解碼停更。（圖／翻攝bumpbro IG）

據了解，Bump親自前往柬埔寨救人，然而過去在救援杜拜受困的林姓男子時，過程中尋求我國外交部駐杜拜辦事處協助林男申辦臨時護照，不料卻遭遇困難，稱駐處拒發臨時護照，經事件發酵後，外交部16日回應「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」。

Bump直接氣炸，怒批「只能說做這一件事情真的是他媽的爛透了」、「發這種新聞，是要我以後小孩怎麼想我？台灣2000多萬人口，我訂閱只有80萬，你們一篇新聞可以輕易毀掉我的一切跟未來」，「我真的受夠了，詐騙解碼系列永久停更」。

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