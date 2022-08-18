日本安保局長會楊潔篪　重申台海和平穩定重要性：盼中方克制軍演

▲中方代表楊潔篪、日方代表秋葉剛南17日在天津舉行會談。（資料照／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

日本國家安全保障局長秋葉剛男昨（17）日在中方的邀請之下，前往中國天津與中共中央外事委辦主任楊潔篪舉行會談，雙方進行約7個小時的協商。此次訪中行程，秋葉剛男向中國傳達對於解放軍在台灣周遭海域進行實彈軍演的擔憂；楊潔篪則維持既定立場，表示台灣事務屬於中國內政問題。

根據日媒《時事通信社》，日本政府今（18）日上午公開秋葉剛男、楊潔篪在天津展開會談的消息，對於日中兩國之間深度溝通的重要性，兩人一致達成共識，決定將持續展開雙方對話，以維持具建設性且穩定的關係。

秋葉剛南在會議中提到，自從美國聯邦眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）訪問台灣後，台海情勢變得更加緊張，因此他代表政府向中方傳達日本的立場，強調維護台灣海峽和平穩定的重要性；同時，他也提到，解放軍在台灣海峽周遭海域進行實彈軍事演習時，中國的導彈竟墜落在日本的專屬經濟海域（EEZ），對此日方表示憂慮，呼籲中方應予以克制。

針對日方所傳達的立場，楊潔篪維持北京當局對於台海情勢的一貫態度，表示台灣問題屬於中國內政問題。

報導提到，日中兩國今年9月29日適逢建交50周年，因此兩國透過雙方高層對話，來整備雙方之間的關係。

至於中國外交部則於18日發布新聞稿，證實《時事通信社》的消息，表示楊潔篪、秋葉剛男於17日在天津召開「中日第9次高級別政治對話」，楊潔篪首先向日方表示，台灣問題事關中日兩國關係政治基礎與基本信義，向日方呼籲應著眼兩國長遠利益，而日方應恪守「中日4個政治文件和政治共識」。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》