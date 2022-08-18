困柬台人求助外館卻被推給台商　國民黨團：蔡政府無能、失格

▲曾銘宗18日召開記者會，並回應柬埔寨相關問題。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國人被高薪工作誘惑，受騙至柬埔寨等國後遭人蛇集團凌虐、性侵，甚至活摘器官，近期受到社會關注，但亞洲商會台灣總會指出，我方外交單位對於受困柬埔寨的國人，竟是要當事人向商會求助。對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗18日批評蔡政府無能、失格，並呼籲行政院長蘇貞昌、外交部吳釗燮再積極、用心一點。

國人近日受騙至柬埔寨遭人蛇集團凌虐、性侵，甚至活摘器官，國民黨三名立委鄭正鈐、吳斯懷跟洪孟楷親到當地了解狀況，並視情況營救；三名立委也反映我國外交單位人力不足一事。亞洲台灣商會聯合總會也指出，台灣青年被誘騙至柬埔寨國，但我駐外單位接獲求救電話，卻是告知對方商會的電話，請當事人向商會求助。

對此，曾銘宗18日在記者會上表示，「我看到蔡政府的無能，蔡政府的失格跟失能」，我們要這個政府、這個外交部幹嘛？推給商會、只會發新聞稿、只會在網站專區提醒國人不要去柬埔寨工作，這太消極了，吳釗燮趕快出來處理，能不能積極一點。曾銘宗說，國民黨團拜託蔡政府、蘇貞昌、吳釗燮能不能再積極一點、用心一點。

對於是否覺得政府現在救援能力還是不足，需要多加強？曾銘宗回應，「沒有錯！」外館能力嚴重不足，政府趕快立專案增加人力跟金費，趕快救助、協助在柬埔寨受困的國人。

另針對警方在機場舉牌警告赴柬埔寨等國的國人，民進黨立委何志偉認為「真的沒有用」，曾銘宗也表示同意，並說，舉牌是非常消極的作法，此舉當然可提醒即將出國的民眾，但這是後段的事情，應該從源頭查辦販賣人口集團，把他們揪出來。

曾銘宗指出，國民黨同仁去柬埔寨，發現很多是台灣人詐騙台灣人，詐騙集團基本上在國內，怎樣從源頭處理掉才是根本辦法，而非去機場舉牌，這功能不大，只是作秀而已。