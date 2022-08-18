她挖Bump爭議「醜噁男憑什麼罵外交部」酸：低能拍片騙低能去看

▲柬埔寨「吹哨者」Bump近日與外交部發生爭議。（圖／翻攝bumpbro IG）



記者鄒鎮宇／綜合報導

Youtuber「好棒Bump」的Bump拍攝「詐騙解碼」影片，親自飛到杜拜、柬埔寨救援被詐騙的台人，被譽為「正義網紅」、「吹哨者」，但其影片內容卻遭外交部稱「切勿以訛傳訛，避免誤導國人」，讓Bump不滿反擊。對此，社運人士薛舜文17日晚間在臉書點出Bump過去的影片爭議，「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？」

薛舜文在臉書有1萬8888人追蹤，時常針對時事發文評論；她17日晚間發文指出，「男人幫Bump最近在那邊說外交部沒用，好像台灣只有他一個人衝去柬埔寨救援一樣。我只覺得他對正義的理解好淺薄低能，學歷應該是社會大學吧，這人百分之一千的就是噁男。」

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▲薛舜文表示，噁男憑什麼罵外交部。（圖／翻攝薛舜文臉書）



薛舜文表示，「幫大家複習一下，這人之前用約砲軟體約女生開房間，然後羞辱那個女生不檢點，還拍成影片說『女生要保護自己』，蕩婦羞辱、厭女到極致。以及故意點單整外送員，一樣拍成影片表示『暗黑點餐法』讓送餐員多跑很多路，他們覺得很好玩」，「我就問外表醜、內在又垃圾的噁男憑什麼罵外交部？吳釗燮光憑一個膝蓋骨，對台灣的貢獻都比他多」、「真的是低能拍片騙低能去看」。

薛舜文的文章目前已刪除，但還是被PTT網友備份存檔，認為薛舜文的一篇文內同時對Bump進行學歷羞辱和外貌羞辱，「Bump以前確實有做錯事，羞辱約炮女的部分我也不會為他講話，但這跟他進行柬埔寨救援有毛關係？」「就事論事，我相信有基本良知的人，都會認可Bump在防堵柬埔寨這件事上，確實做出了一定程度的貢獻」。

▲▼薛舜文與網友對話。（圖／翻攝薛舜文臉書）



網友看完紛紛留言，「不意外」、「他在這件事上很有貢獻沒錯，他以前怎樣其實還好，要就事論事」、「這是把他有爭議的影片放大跟扭曲吧？約砲那篇很白目但是跟厭女差遠了」、「這次我支持Bump」、「說人蕩婦羞辱，然後羞辱他人外貌」、「備份給Bump，這太誇張了」；此外，也有網友發現，薛舜文與民主進步黨網路社群中心政務副主任剛好同名同姓。

據悉，Bump過去與夥伴Cat組成Youtube頻道「男人幫」引發許多爭議，後因故解散；Bump從新經營自己的頻道，內容多以無厘頭的掏金方式娛樂觀眾。

事後，Bump開始做踢爆詐騙的影片，在影片中表示，他某天突然醒悟，認真思考未來他若有孩子，小朋友看到爸爸的影片會怎麼想、怎麼說，因此決定改變方向，繼承家人的意志去做對社會有意義的事，進而產生「詐騙解碼」系列，希望可以幫助更多台灣人。

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