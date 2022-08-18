蔣萬安嗆先拿3+11會議記錄　陳時中：資料都在監察院

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中昨舉辦大巨蛋政策方針記者會，承諾未來將公布相關檔案。面對國民黨台北市長參選人蔣萬安要求先把3+11會議記錄，或疫苗採購價格對外說明，陳時中18日表示，他在指揮中心有會議記錄的，全部都在監察院，未來也會做逐一的審視。

▲台北市長參選人陳時中出席都市更新政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）



陳時中18日上午舉行都更政策記者會。針對蔣萬安要求先拿出3+11資料，他回應，指揮中心是行政執行單位，只會有一個相關決議的執行情況，那情況也跟立法院、監察院報告過，「就是我主政下，我根據大家呈報的情況，決定在那個時間點採用這樣的政策，在記者會公布後來實施」，任何會議在立法院，有開過相關秘密會議，所有資料、合約，立法委員都檢視過。

媒體追問，前述的「資料」，是否在暗示蔣萬安看過資料，但卻來做選舉攻防？陳時中說，「看過的資料我是指疫苗合約，相關有保密條款之外的、有遮住外，在上上個會期都有在秘密會議，還有在資訊公開情況下揭露給立委」。

也有記者問到，這樣是否代表監察院在調查3+11破口？對此，陳時中強調，「我還是沒有辦法跟你講說3+11是破口，請不要把它汙名化」，相關資料在監察院是被調查過，等報告出來自然就會清楚。