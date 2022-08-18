蔣萬安宣布啟動台北全區行腳計畫　「靠雙腳」衝刺選前黃金100天





▲蔣萬安召開「萬安作伙行 台北百面贏」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者羅婉庭／台北報導

今（18日）進入年底選舉倒數100天，國民黨台北市長參選人蔣萬安宣布啟動「台北12區行腳」行動。蔣萬安表示，在過去這段時間已經將北市12行政區走訪多次，而最後衝刺階段將展開與民眾更緊密的交流，了解鄉親的想法與問題。

蔣萬安上午在國民黨籍台北市副議長葉林傳、議員陳炳甫、中山大同區議員參選人柳采葳、高世俊等人陪同下召開「萬安作伙行，台北百面贏」記者會。他一一細數台北市12行政區的特色及優缺點，雖然過去這段期間其他陣營刻意操作「躺平」等負面印象，但事實勝於雄辯，他的競選團隊成員各個因為跑行程、傾聽基層，曬得皮膚黝黑。

蔣萬安指出，他將持續與在地鄉親交換意見，透過近距離接觸，實際了解民眾心聲，了解台北的過去、現在與未來。台北市過去這幾年，期待大步向前的腳步遲緩了，人口流失了20萬，收入減少，基礎建設建置停滯，國際能見度也不見了，未來他有信心帶領台北市突破困境。

蔣萬安表示，過去這段時間走訪了12個行政區，參與52場的宮廟儀式、395場的里長拜會、629場地方邀約，他一一細數12區的行政特色，以及市政缺失。他宣布，將自23日開始，首站從大同區開始，走入基層了解每位鄉親想法，他會從市場拜訪、宮廟，進入商圈，與在地鄉親交換意見。





▲蔣萬安上午在國民黨籍台北市副議長葉林傳、議員陳炳甫、中山大同區議員參選人柳采葳、高世俊等人陪同下召開「萬安作伙行，台北百面贏」記者會。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

針對前總統陳水扁認定台北市選舉最終將棄保無黨籍的黃珊珊，蔣萬安表示，台北市民都非常有智慧，在資源不對稱的選戰中，他就是靠著雙腳勤走基層、參與鄰里座談會、公廟行程，爭取支持，今天開始正式啟動行腳活動。

至於綠營稱蔣萬安火力全開「過了頭」，風格波動讓選民無所適從。蔣萬安表示，他一貫堅持自己的風格，民進黨的「假好心」大家都看得很清楚，「一下說躺平、沒火力，現在又說火力太強」，國民黨的參選人是扎實地以雙腳走遍基層，這是團體戰，母雞、小雞團結，發揮整體選戰氣勢。