指柯文哲第2任都更執行力變差　陳時中：選舉到了才又拿出來講

記者陳家祥／台北報導

民進黨台北市長參選人陳時中近來陸續推出政策願景牛肉，18日召開記者會宣布都市更新政策，將以「1個決心、2個願景、3大團隊、4大策略」，解決台北市長年的都更問題。他也直言，台北市長柯文哲進入第2任期後，都更執行力變差，「有這樣的情況」。

▲台北市長參選人陳時中出席都市更新政策記者會。（圖／記者林敬旻攝）



陳時中競選團隊政策總召、立委管碧玲在說明時多次提到前台北市副市長林欽榮、都發局長林洲民，強調2者的努力推動。媒體追問，是否有跟林洲民接觸？爭取他進入團隊？陳時中說，關於團隊的事情沒有談到，但專業的部分有請教，以前他們2位一個當局長、一個當副市長的時候，那時候就有討論過相關議題。

另外，行政院政務委員張景森近來拋出考題，指台北有5萬戶30年以上的違建，要怎麼處理？上任後是否會拆違建？陳時中說，要做整體市政考慮，並不是拆誰為先，目的是安全為要，「如果有安全顧慮的我們會有所行動」，要逐步整體改善為主軸，有安全顧慮的會另案做考慮。

至於是否感受到柯文哲第2任期後，都更的執行力變差？陳時中說，「有這樣的情況，也許再對一下時間」，當年柯P提出公辦都更要有政府公權力介入，覺得很有道理，只要開一個民間獎勵的方式，動能跟執行就不會有問題，「事實上這8年也證明這樣情況是對的，只是後來沒有再繼續，可能選舉到了又把這些東西再拿出來」。