高鐵會員點數推加價購！100點最高省1400元　敬老孩童票也能折抵

▲高鐵會員購票累積點數將有加價購及擴大抵用票種優惠。（圖／高鐵公司提供）

記者李姿慧／台北報導

台灣高鐵宣布，即起推出二項TGo會員升級服務，不但全新推出「點數加價購」可透過「點數365」平台換購，首波結合萬國通路、Mister Donut等8大知名品牌外，「點數折抵票價」服務也將擴大購票通路及適用票種，會員點數折抵票價適用票種從原本全票擴及敬老、愛心及孩童優待票種。

「點數365」自2020年推出以來，提供高鐵會員點數兌換商品的服務，台灣高鐵為鼓勵TGo會員透過「點數365」平台體驗「點數加價購」，即日起至10/31，凡透過「點數365」平台兌換「點數加價購」任一商品，取貨成功可獲贈100點TGo點數；期間加購金額累積超過2,000元者，再送1,000點，二項優惠每位會員限領取一次，活動期間最高可獲贈1,100點。

[廣告]請繼續往下閱讀...

高鐵也全新推出「點數加價購」可透過「點數365」平台換購，首波結合萬國通路、Mister Donut等8大知名品牌，高鐵公司表示，以TGo點數加價購買萬國通路「前開式商務箱」，只要100點，就可以5,580元購買市價6,980元的前開式商務箱，現省約1,400元，若使用2,500點換購價更下殺4,450元，節省2,530元。另只要100點就可以195元加購Mister Donut的6入甜甜圈，約83折。

此外，TGo會員長期兌換最踴躍的「點數折抵票價」服務也升級，台灣高鐵表示，即日起可透過T-EX行動購票App、網路訂票系統以及全國超過1萬家高鐵合作的便利商店，直接在購票時折抵票價；台灣高鐵公司提供TGo點數300點折60元、500點折100元、1,000點折200元三種票價折抵方式，適用票種更從原本僅限全票，進一步擴大適用於敬老、愛心及孩童優待票種。