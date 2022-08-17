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詐團辣妹誘視訊裸聊遭側錄　鮮肉男被勒索6萬元...賣門號男慘了

▲▼猛男,帥哥,小鮮肉,簽約,簽名,合約。（圖／取自免費圖庫freephotomuscle）

▲林姓男子將手機號碼販售給詐騙集團，詐騙集團以該號碼註冊交友軟體，導致被害王男被引誘遭側拍裸露生殖器照片，因此遭恐嚇6萬元。（示意圖／取自免費圖庫freephotomuscle）

記者黃宥寧／台北報導

別亂賣手機號碼！林姓男子將號碼交給不詳人士使用，導致詐騙集團取得該號碼後拿去註冊交友網站，引誘王姓男子加入通訊軟體Line與暱稱「瑜」的辣妹聊天裸聊，全程遭對方側錄勒索6萬元遊戲點數，王男憤而報警提告。士林地檢署偵結，將賣號碼的林男依幫助恐嚇取財罪提起公訴。

起訴指出，林男在2021年9月9日將剛辦好的手機號碼，提供給年籍不詳的詐騙集團成員做使用，詐團成員取得號碼後，立刻註冊樂點股份有限公司GASH會員，並在隔年1月9日，在匿名交友軟體「WOOTALK」佯稱想交友，引誘王姓男子加LINE聊天。

王男不疑有他開始與暱稱「瑜」的女子聊天，並以視訊裸聊方式，全程遭側錄全身包含生殖器，再以散布影像為由，恐嚇王男購買遊戲點數。

王男心生畏懼後，依指示再同日晚間22時許，在住家陸續使用手機購買GASH遊戲點數共8筆總計6萬元，王並將序號及密碼傳送給對方，讓對方恐嚇得逞。

檢警循線找到販售號碼林男，他坦承將剛辦好門號提供給不認識的人使用，檢方根據王男證述、樂點公司所付的會員編號資料、訂單明細等，依幫助恐嚇取財罪嫌將林男提起公訴。

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